国内外の味噌が大集合！日本最大級の味噌の祭典「ニッポン味噌道中 in SAPPORO」 9月10日（水）より大丸札幌で限定開催

株式会社ドットミソ（代表取締役：安岡歩、本社：東京都渋谷区）は、2025年9月10日（水）から9月16日（火）まで、大丸札幌店（北海道札幌市）で、日本最大規模の味噌だけの特別ポップアップイベント「ニッポン味噌道中 in SAPPORO」を開催いたします。

全国から11蔵以上の味噌蔵や生産者が参加し、30種類以上の商品が一堂に集結。「味噌の祭典」と呼ぶにふさわしい特別なラインナップを展開します。

出展商品には、100年以上続く蔵元が仕込む木桶熟成味噌や、幻の製法「味噌玉造り」の味噌、革新的な味を表現する若手生産者の味噌が並びます。また、味噌を使ったクラフトコーラや、味噌をモチーフにしたアクセサリーなど、味噌の新しい魅力を伝えるユニークな取り組みも紹介されます。

本イベントは2024年に江別蔦屋書店で初開催。現在、「ニッポン味噌道中 in EBETSU vol.2」を江別蔦屋書店で2025年9月30日まで開催中です。

北海道初登場！味噌蔵の女将がゲストに登場

開催中の江別書店での様子開催中の江別書店での様子

大丸札幌店では、出店商品の大阪老舗味噌蔵 大源味噌の8代目女将 室井郁子さん、徳島県三浦醸造所の女将 三浦千代さんも来場。味噌蔵ならではのコツを交えて、味噌の試食を提供いたします。

ゲスト来場日

9月10日（水） 15:00‐16:30 大阪府大源味噌 女将 室井郁子さん

9月14日（日） 15:00‐16:00 徳島県三浦醸造所 女将 三浦千代さん

両日ナビゲーター：ドットミソ代表 テキサス・アユミ

ニッポン味噌道中 in SAPPORO 概要

開催期間：2025年9月10日（水）～9月16日（火）

営業時間 10:00‐20:00

開催場所：大丸札幌店

主催：株式会社ドットミソ

時代のニーズに合わせた「てのひらサイズ」の味噌

てのひらサイズのかわいい味噌がラインナップニッポン味噌道中特設サイト :https://dott-miso.shop/pages/nippon_misodochu_2025_ebetsu

本イベントに出店の味噌はすべて200g前後のてのひらサイズ。現代では核家族化や単身世帯の増加により、「市販の味噌は大きすぎて使い切れない」という課題がどの年代にも見えてきました。

主催の手のひらサイズ味噌専門店 ドットミソでは、現代のライフスタイルに合わせ、少量から選べる新しい味噌のスタイルを提案。若い世代や一人暮らし層でも気軽に購入・食べ比べでき、味噌を日常に取り入れやすくなります。

全国11箇所以上の生産者の商品がラインナップ

200g前後のてのひらサイズの味噌

味噌のセレクトショップ「ドットミソ」が厳選した、全国各地・海外のこだわり味噌が一堂に集結。伝統的な木桶仕込みからクラフトコーラや雑貨まで、幅広いラインナップを揃えました。

【出展予定の味噌蔵・ブランド（敬称略・五十音順）】

- 井伊商店（愛媛県宇和島市）- 大源味噌（大阪府大阪市）- ヱビス味噌醸造元（福岡県飯塚市）- 加藤兵太郎商店（神奈川県小田原市）- 知多コーラ（愛知県知多郡）- ドットミソ（東京都渋谷区）- 新田醸造（長野県埴科郡）- 発酵食Lab（鹿児島県いちき串木野市）- 浜口水産（沖縄県宮古島市）- 萬年屋（長野県松本市）- 三浦醸造（徳島県阿波市）

and more...

キックボクシングと味噌の共通点

現役時代はテキサス・アユミの名前で活動

主催の株式会社ドットミソ創業者・安岡歩は、元プロキックボクサーという異色の経歴から伝統産業である味噌事業に飛び込みました。現役時代には、過酷な減量やコンディショニングの中で味噌や発酵食品を日常的に取り入れその栄養価とパフォーマンスの高さを実感しました。

引退後は「味噌をもっと日常に」という想いを掲げ、味噌と食のブランド「ドットミソ」を設立。格闘技で培ったフットワークと突破力を強みに、全国の味噌蔵を訪ね歩き、生産者とのネットワークを築いてきました。

現在は、日本の伝統発酵文化を次世代へつなぐ活動を続けると同時に、味噌を軸にした新しいビジネス展開にも挑戦。ポップアップイベントの企画・運営をはじめ、アートや音楽などの異業種とのコラボレーションも推進。味噌を、伝統食品から新しいライフスタイルの一部へと広げる取り組みを行っています。

スペシャルコラボ！期間中のワークショップ

「ニッポン味噌道中 in Ebetsu」の開催期間8月23日(土)から9月30日(火)までの間は、会場の江別蔦屋書店 食の棟のキッチンイベントエリアにて、さまざまな味噌づくしイベントを企画しています。全国から味噌蔵の女将さんも江別に初登場！味噌蔵ならではの秘伝のテクニックが満載。お腹も満たされるワークショップです。

【講師：大阪 大源味噌 八代目女将 室井郁子さん】和食に必須の玉味噌とは？絶品白味噌だれづくり

玉味噌づくりで料理がさらに簡単に、さらに楽しくなる！

■日時：2024年9月11日（土）

■時間：11:00-12:00

■定員：6組

■場所：江別 蔦屋書店

■参加費：3,500円（税込）

※白玉味噌とアレンジ胡麻味噌のお土産付き

■持ち物：お手拭き用のタオル、エプロン（汚れても良い服装）、飲み物（味噌を味見するので口直しができるもの）

【講師：大阪 大源味噌 八代目女将 室井郁子さん】本場関西の西京味噌の味！味噌床作り

白味噌を使って絶品味噌床づくり！

■日時：2024年9月11日（土）

■時間：15:00-16:00

■定員：6組

■場所：江別 蔦屋書店

■参加費：3,500円（税込）

※味噌床のお土産付き

■持ち物：お手拭き用のタオル、エプロン（汚れても良い服装）、飲み物（味噌を味見するので口直しができるもの）

【講師：徳島 三浦醸造所 三浦千代さん】味噌蔵ならでは味噌アレンジテクニック！みんなで食べてミソ、作ってミソ！発酵ワークショップ

■日時：2025年9月13日（土）

■時間：11:00-12:00

■定員：6組

■場所：江別 蔦屋書店

■参加費：3,500円（税込）

※普段は決して手に入らない25年ものの味噌の試食あり！

※少量食べ比べ味噌のお土産付き

■持ち物：お手拭き用のタオル、エプロン（汚れても良い服装）、飲み物（味噌を味見するので口直しができるもの）

【講師：徳島 三浦醸造所 三浦千代さん】甘酒を使った絶品アレンジ！甘酒発酵ワークショップ

■日時：2024年9月13日（土）

■時間：15:00-16:00

■定員：6組

■場所：江別 蔦屋書店

■参加費：3,500円（税込）

※普段は決して手に入らない25年ものの味噌の試食あり！

※少量食べ比べ味噌のお土産付き

■持ち物：お手拭き用のタオル、エプロン（汚れても良い服装））、飲み物（味噌を味見するので口直しができるもの）

期間中の味噌イベント：生産者とのインスタライブ

各種ワークショップの申込みはこちら :https://dott-miso.shop/collections/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88

「ニッポン味噌道中 in Ebetsu Vol.2」8月23日(土)から9月30日(火)の期間中は、生産者の声が直接聞けるインスタライブを開催。インタビュー形式で、製造へのこだわりや味噌や商品への思いなど、普段はなかなか聞くことのできない生産者の声を直接お届けします。

インスタライブのスケジュールや視聴はドットミソのアカウントで発信します。

味噌に関するお取引きを希望される販売店さまへ

ドットミソInstagram :https://www.instagram.com/dott_miso/株式会社ドットミソ

「ドットミソ」は、てのひらサイズの味噌専門店として、全国から選りすぐりの味噌をご提案しています。味噌の仕入れから商品開発、イベント開催まで、幅広いご相談を承ります。まずは下記のページよりお気軽にお問い合わせください