品川インターシティ開催の「にほんの夏フェス2025」で津南醸造の日本酒「雪美人」が提供されます

2025年9月9日（火）から13日（土）までの5日間、品川インターシティにて開催される「にほんの夏フェス2025」において、新潟県津南町のユリ「雪美人」が展示されるのにあわせ、津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下「津南醸造」）が製造する日本酒「雪美人」も試飲として提供されることになりました。

にほんの夏フェス2025の開催期間のうち2025年9月9日（火）～9月13日（土）の間、品川インタシティーで店舗を構える花屋「はこねフローリスト」の企画により、津南町から届けられるユリの名花「雪美人」が展示されます。それと同時に、このユリの名を冠した津南醸造の日本酒「雪美人」が来場者の皆さまに試飲として振る舞われ、日本の夏と津南の豊かな自然の恵みを一度に楽しむことができます。

※ 同期間中は西小山の名店「かがた屋酒店」がプロデュースする日本酒ブースも展開され、国内屈指の人気銘柄が集結する予定です。

津南醸造「雪美人」について

品川の「はこねフローリスト」の店舗津南産オリエンタルユリ カサブランカ「雪美人」雪美人をテーマにしたTシャツ

「雪美人」は豪雪地・津南の清らかな水と厳選した米から醸し出される日本酒で、その繊細で芳醇な味わいは、津南町の美しい自然と職人の技を象徴しています。今回のイベントでは、ユリの「雪美人」とともに、その名にふさわしい気品と美しさを多くの方にお届けします。

●津南町産五百万石使用 ●容量：720ml

●アルコール度数：15.5度 ●精米歩合：60%

●甘辛度：ほんのり辛口 ●酸味：おだやか

津南醸造の日本酒「雪美人」の購入はこちら :https://tsunan-sake.stores.jp/items/61663fea4385a566d96e41cc

にほんの夏フェス2025 イベント概要

イベント名称 にほんの夏フェス2025

会場 品川インターシティ、品川セントラルガーデン

アクセス JR品川駅徒歩6分、京急品川駅徒歩8分、京急北品川駅徒歩8分

開催期間 2025年9月9日（火）～ 9月28日（日）

開催時間 平日：17:00~22:00 土：12:00～20:00 日：12:00～18:00

サイトURL https://shinagawa-natsufes.com

主催 日鉄興和不動産株式会社、株式会社大林組

協賛 NBF品川タワー、品川グランドセントラルタワー、コクヨ（株）

後援 港区、一般社団法人港区観光協会、港南振興会、しながわ観光協会、京浜急行電鉄株式会社、株式会社西武リアルティソリューションズ

協力 かがた屋酒店、大江戸ビール祭り、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

※今回の「はこねフローリスト」さんのにほんの夏フェスのイベント参加は、9月9日（火）～13日（土曜）です

津南醸造について

豪雪地に位置する津南醸造の酒蔵

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵です。日本有数の豪雪地帯に位置し、地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りは、自然との共生と革新を融合させたスタイルを特徴としています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」において、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

津南醸造のWebページ：https://tsunan-sake.com/