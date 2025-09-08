『ジョブカン会計』、新機能「部門権限機能」をリリース　部門ごとの閲覧制限で内部統制強化と業務効率化を両立

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド型会計ソフト『ジョブカン会計』は、部門ごとの仕訳入力・閲覧範囲を柔軟に設定することを可能とする「部門権限機能」を新たに実装しました。本機能により、部門ごとに仕訳の入力および参照範囲を細かく設定できるようになり、企業の内部統制強化と経理業務の効率化を同時に実現します。

『ジョブカン会計』公式サイト:https://ac.jobcan.ne.jp/

企業の成長に伴い部署が細分化されると、経理情報の管理はより複雑になります。従来は、全社の経理担当者がすべての仕訳データにアクセスできる運用が一般的でしたが、「他部門の機密情報も閲覧できてしまう」「情報が多すぎて自部門のデータを探しにくい」といったセキュリティ上・運用上の課題がありました。

このような課題を解決するため、『ジョブカン会計』は部門単位でアクセス範囲を制御できる「部門権限機能」を開発・実装しました。必要な人に、必要な情報だけを的確に届けることで、セキュアで効率的な経理業務の実現をサポートします。

■本機能でできること

・ユーザーごとに部門設定が可能

利用ユーザーごとに、所属部門の仕訳だけを参照・入力可能に設定できます。

・部門ごとの仕訳入力・参照権限の設定

他部門の仕訳を参照できないよう制限することで、情報の見過ぎや混乱を防ぎます。

部門別だけでなく、従来通り「全仕訳参照」「自分の仕訳のみ参照」も選択可能。運用ルールに合わせた権限設定が可能です。

▼部門制限なし(例:すべての部門が参照可能)

▼部門制限あり(例:A部門のみ参照可能)

■『ジョブカン会計』について

『ジョブカン会計』は、パッケージ型会計ソフトの使い勝手をそのままに、クラウドの便利さを追加したクラウド型の会計ソフトです。

パッケージ型会計ソフトでは当たり前の「帳簿のキーボード入力」「エンターキーで次項目」「合計値が変わった場合の集計表の自動更新」など、経理担当者が求めていた軽快な操作性に加え、帳簿を複数展開し切り替えながら利用ができる「タブ表示」や、年度の切り替えをせずに前年度の帳簿を確認できる「前年度参照」、複数人での同時編集時に他者の参照場所がわかる「アクティブユーザー」など経理業務に役立つ機能を多数搭載しております。「予算管理」「資金繰り」等の機能も実装しており、幅広い規模の企業でご活用いただくことが可能です。

また、データの無料保管、無料アップデート、Web上での簡単ログインなどクラウドならではの便利機能を多数実現しています。

公式サイト:https://ac.jobcan.ne.jp/

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は25万社、有料ID数は300万を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2024※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「人事システム」部門、「給与計算」部門、「法人向け会計ソフト」部門、「帳票電子化ツール」部門で第1位に選ばれています。

公式サイト:https://all.jobcan.ne.jp/

※2024年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2024年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/