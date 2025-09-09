世界65カ国で300店舗以上を展開する北欧デンマーク発のインテリアブランド「ボーコンセプト」　国内24店舗目となる『ボーコンセプト ニュウマン高輪店』が2025年9月12日（金）にグランドオープン！

株式会社ボーコンセプト・ジャパン

世界65カ国で計300店舗以上を展開する、北欧デンマーク発祥のインテリアブランド「BoConcept(ボーコンセプト)」の日本支社である株式会社ボーコンセプト・ジャパン(代表取締役社長：大槻 晃子、本社：東京都港区南青山2-31-8 、以下「ボーコンセプト」)は、日本国内24店舗目となる『ボーコンセプト ニュウマン高輪店』を2025 年 9 月 12 日（金）にグランドオープンいたします。

東京都心3区に展開する、旗艦店のボーコンセプト 青山本店、ボーコンセプト銀座店、ボーコンセプト日本橋店に続いて新たにオープンする『ボーコンセプト ニュウマン高輪店』は、東京の中心部で暮らす人々の多様なライフスタイルに寄り添った豊かな空間づくりをサポートいたします。

また、ブランドの強みでもある、「インテリア デザイン サービス」で、よりお客様のニーズに沿ったコーディネートをご提案。お気軽に相談いただけるよう、定期的にインテリア相談会も実施予定です。

■9月13日(土)～15日(月・祝)３日間限定の新店舗グランドオープニング記念イベントを開催！

『ボーコンセプト ニュウマン高輪店』のオープンを記念して、3日間限定でキッチンカーが登場。

日中は、”旅する八百屋”「ミコトヤ」が手掛ける 「KIKI NATURAL ICECREAM」 を毎日先着100名へご提供。生産者から直接仕入れた野菜を使い、本来なら廃棄されるはずの青果を活かして生まれた、サステナブルなクラフトアイスです。ラズベリーレモンリーフ、小夏、KIKIミルクの3種からお選びいただけます。

また、夕暮れ時には、デンマークの首都コペンハーゲン発のクラフトブルワリー 「Mikkeller」 のビールで皆様をお迎え。世界中の醸造所とコラボレーションして生み出される個性的な味わいとともに、心地よい時間をお楽しみください。

＜開催概要＞

イベント名：「クラフトアイスと北欧ビールでお出迎え、心地よいリトルヒュッゲ体験」

場所：ボーコンセプト ニュウマン高輪店

開催日時：9月13日（土）～9月15日（月・祝）11:00～18:30

※ビールのご提供は15時から。

※イベントご参加には、My BoConcept会員登録が必要です。

■ボーコンセプト ニュウマン 高輪店 店舗概要

店舗名：ボーコンセプト ニュウマン高輪店

オープン日：2025年9月12日（金）

店舗面積：約71平方メートル

営業時間：11:00-20:00

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2 ニュウマン高輪 North 1F

電話番号：03-6820-6032

Email：bo-takanawa@boconcept.com

■ボーコンセプトの“インテリア デザイン サービス”について

経験豊かなインテリアスタイリストが、様々なライフスタイルに応じた‘’理想の空間づくり‘’を無料でサポートするサービスです。お客様一人ひとりのご希望やライフスタイルをカウンセリングし、ソファやテーブル、アクセサリーの組み合わせに至るまでお客様の理想の空間づくりをご提案。図面をもとに３Dの技術を用いた立体的に見えるプレゼンテーションで、お客様のイメージをよりわかりやすくサポートいたします。お近くの店舗でご希望・ご要望を伺った後、ご自宅にて詳細なインテリアプランをご提案、オンラインでのご相談にも対応いたします。

▼インテリア デザイン サービスURL

https://www.boconcept.com/ja-jp/inspiration/countries/jp/interior-design-service

■ボーコンセプトについて

ボーコンセプトは、1952年にデンマークで設立され現在では世界65カ国に300以上の店舗を展開する、世界で最もグローバルな家具ブランドです。『Live‘Ekstraordinær(毎日が、特別な日。)』というコンセプトのもと、デザインや美観を妥協することなく、インテリア デザイン サービスと、業界トップクラスのカスタマイズ性を、プライベートとパブリックの両方の空間に提供することに尽力しています。ブランド名の「BO」とは、デンマーク語で「生活」を意味し、シンプルで機能的、洗練されたデザインが特徴。豊富な商品ラインアップ、サイズや素材・色等を選べるカスタマイズ、そして経験豊かなスタッフのコーディネートで、お客様の理想の空間作りをサポートいたします。