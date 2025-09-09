AI農業、今がラストチャンス　世界のAgriTech市場に追いつく最後の一手、AIデータ社、「AIエージェント×AI/DXフォーラム～ 農業」9/25開催

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁。以下AIデータ社）は、9月25日に農業のAgri TechにおけるAI活用とDX推進をテーマにした「AIエージェント×AI/DXフォーラムSep～農業～」 を大手町の日経カンファレンスルームにて開催いたします。

■日本と世界の農業市場の現状

フォーラムの詳細・お申し込みはこちら :https://www.idx.jp/aikoumei/september/AIエージェント×AI/DXフォーラムSep～農業～

・日本の農業産出額はおおよそ9～10兆円規模、国民の暮らしを支える基盤産業でありながらも、他の産業と比べてDX（デジタルトランスフォーメーション）化が遅れている分野です。

・世界的にAgriTech（農業テクノロジー）市場は拡大を続けており、日本の農業が追随できるかどうかは国の食料安全保障・農業競争力に直結しています。

■農業界の社会的背景と課題

・深刻な労働力不足・高齢化

平均年齢が67歳以上の農家が多数派、人手不足により、栽培面積を拡大できない

・気候変動による不確実性の増大

異常気象、害虫・病害の突発発生に対応、経験だけに頼るリスクが高まっている

・輸入依存リスク

加価値の高い交渉・M&A戦略業務へのリソース移行

・社会的価値

食料自給率約38%、世界的な輸出規制や国際情勢の影響を受けやすい構造

■農業界の課題解決ラストチャンスAI・DXソリューション

・熟練農家の知恵が失われる前に、データ化・AI化することが急務

・蓄積されたデータを地域・国単位で資産化し、将来世代に引き継ぐ

「日本の農業の競争力を高め、食料安全保障を支える戦略インフラ」として、AIやDXに何ができるのか― その答えを、このフォーラムでぜひ見つけてください。

■ 会場参加限定特典

本フォーラムは、ハイブリッド開催ですが、会場でのご参加の方には限定の特典があります。

■「AIエージェント×AI/DXフォーラム～農業～」概要

- セッション登壇企業・スピーカーとの交流タイム（名刺交換）- 「AI孔明 on IDX」無料体験相談ブース- 生成AIに使える農業用プロンプト集の提供- 非公開資料:農業分野における、生成AI活用例の提供

(1)日時：2025年9月25日（木）14:00～16:40 （受付開始 13:45）

(2)会場：日経ホール＆カンファレンスルーム(https://www.nikkei-hall.com/access/) 東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6F

オンラインとハイブリッドで開催

(3)対象：経営者、農業業界のDXやAI活用推進ご担当者様、

および情報システム部やDX推進ご担当者様

■本フォーラムは、以下のような方々に最適です

■本フォーラムは、以下のような方々に最適です

- ・農業界のDX推進/AI活用責任者・担当者：AIやデータ活用の最新事例を取り入れたいと考えている方- ・経営者・事業開発担当者：企業の競争力強化のため、AIを活用したデータ戦略を検討している方- ・情報システム部門・DX推進担当者:事業のDX戦略を策定し、エドテック分野でのAI活用を検討している方

＊本アジェンダは予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「AI孔明(TM)」とは

AIデータ社では、AI時代を見据え、企業の「攻め」と「守り」を支える基盤として、データと知財を融合させた世界初のプラットフォームを開発いたしました。

AIネイティブ「AI孔明」とは、「データインフラ」と「知財インフラ」を横断して企業価値を最大限引き上げるデータ駆動型企業のためのAI参謀です。セキュリティと柔軟性を兼ね備えたVDR由来の機密情報の保護と使いやすさを両立させた設計で、企業内のばらばらなシステムのデータを統合管理してLLM（大規模言語モデル）を活用したAIチャットによりさまざまな業務の効率化とコスト削減を実現します。

「AI孔明(TM)」を軸に、DXを推進する各企業様と、様々なAI・DX活用によるコラボレーションにより、企業競争力向上に貢献することを目指し、「AI孔明＆DXフォーラム」を開催してまいります。

