ArtStickerが東南アジアの現代アートシーンを牽引するアートフェア「Art Jakarta 2025」のメインパートナーに

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道）が運営するアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker」は、このたび2025年10月に開催される「Art Jakarta 2025」のメインパートナーになりました。

Art Jakartaは、インドネシアで開催される東南アジアの現代アートシーンを牽引する注目のアートフェアです。9月末よりArtStickerで、Art Jakartaに参加する一部のギャラリーの作品販売を行います。また、アートフェア会期中にVIPプログラムをサポートするほか、日本と東南アジアのコレクターを対象とした新しい交流プログラムを行います。

ArtStickerは今後も、アジアを起点に日本と東南アジアのアーティスト・ギャラリー・コレクター・アートラバーをつなぐことで、国際的なアートの循環とコミュニティ創出に貢献してまいります。

Art Jakarta 2025 開催概要

開催期間

2025年10月3日（金）～2025年10月5日（日）

VIPプレビュー

2025年10月3日（金）午後1時～6時（招待者のみ）

ヴェルニサージュ（オープニング／一般公開）

2025年10月3日（金）午後6時～9時

一般公開日

2025年10月4日（土）～5日（日）午前11時～8時

会場

JIExpo Kemayoran Hall B3, C3, & C1

>>Googleマップで開く(https://maps.app.goo.gl/C9gpxCDe8C2EmCXG6)

公式サイト

https://artjakarta.com/

作品販売ページ（9月末から）

https://artsticker.app/events/88178

Art Jakarta について

Art Jakartaは、東南アジア随一の現代アートの中心地であるインドネシアで開催される、地域を代表するアートフェアとして進化を続けています。アジアの現代アート・エコシステムを牽引するキーパーソンたちが一堂に会し、国際的な対話と創造的な交流が生まれるダイナミックで刺激的なハブとして注目を集めています。

▽Art Jakarta Webサイト

https://artjakarta.com/

ArtStickerについて

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

The Chain Museum 概略

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://t-c-m.art/