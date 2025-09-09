ADNOC GasがFTSE新興国指数に採用、2億5,000万ドル超のファンド投資を解放





ADNOC GasのFTSE指数への組み入れはUAEの資本市場の厚みを強化

2025年9月22日より施行

ADNOC Gasが6月にMSCI新興国市場指数に組み入れられたことを受けたもの

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年9月9日 /PRNewswire/ -- ADNOC Gas plcとその子会社（以下、総称して「ADNOC Gas」または「同社」）（ADX：ADNOCGAS）（ISIN：AEE01195A234）は本日、同社の株式がFTSE Russell Global Equity Index Series（GEIS）の一部であるFTSE Emerging Index（以下「同インデックス」）への組み入れ対象に選定されたことを発表しました。組み入れは2025年9月22日の市場開場時から有効となります。

ADNOC Gasは、この画期的な出来事によって世界の機関投資家の間での知名度が高まり、株主基盤が拡大し、Abu Dhabi Securities Exchange（ADX）での流動性がサポートされると考えています。市場アナリストは、この追加により最大2億5,000万ドルの投資増につながる可能性があると見積もっています。FTSE Emerging Indexは、国際的な投資家によって広く追跡されており、FTSE GEIS内の先進および二次新興市場における大規模および中規模企業のパフォーマンスを測定します。

ADNOC Gasの最高経営責任者Fatema Mohamed Al Nuaimi氏は次のように述べています。「FTSE Emerging Indexへの組み入れは、ADNOC Gasの基礎と当社の戦略遂行の一貫性に対する強力な支持を示すものです。この成果は、機関投資家基盤の多様化、流動性の向上、そして世界的な投資プロファイルの向上という当社の目標を強化するものです。これは当社が最近MSCI Emerging Markets Indexに選ばれたことを受けたもので、当社の成長軌道に対する市場の信頼を反映しています。200億ドルの計画資本支出を含む戦略プロジェクトの強力なパイプラインと、2029年までに2023年比で40％を超えるEBITDA成長を実現する明確な道筋を備え、当社は株主のために長期的かつ持続可能な価値を創造することに引き続き注力していきます。」

ADNOC Gasは、機関投資家への露出が拡大することで、流動性の向上、市場浸透の深化、株式の認知度の向上が期待され、世界市場における大手エネルギー企業としての地位をさらに強固なものにするでしょう。

ADNOC Gasについて

ADXに上場しているADNOC Gas（ADXシンボル：「ADNOCGAS」 / ISIN：「AEE01195A234」）は、世界クラスの大規模統合型ガス処理・販売企業として、ガスのバリュー・チェーン全体にわたり事業を展開しており、ADNOCからの原料受け入れ（長寿命の大規模なガス処理および分留事業を通じて）から、国内および海外の顧客への製品販売に至るまで、一貫した運営を行っています。ADNOC Gasは、UAEの販売ガス需要の約60％を供給し、20か国以上の最終顧客にガスを供給しています。詳細については、こちらをご覧ください：www.adnocgas.ae

（X）@ADNOCGas

注意事項：

この発表には、ADNOC Gasの財務状況、経営成績および事業に関する将来予想に関する記述が含まれています。歴史的事実に関連しないものは、すべて「将来の見通しに関する記述」か、「将来の見通しに関する記述」とみなされるものとします。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の見通しおよび前提に基づく将来の見通しに関する記述であり、既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものであり、実際の結果、パフォーマンス、または事象が、これらの記述に明示または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。ADNOC Gasは、新たな情報や将来の事象、その他の情報にかかわらず、いかなる将来の見通しに関する記述も公に更新または修正する義務を負いません。結果は、この記事に含まれる将来の見通しに関する記述に明示的または黙示的に示された、または推測された内容と大きく異なる可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようにしてください。

投資家からの問い合わせについては、こちらにご連絡ください。

Richard Griffith

投資家向け広報担当副社長

+971 (2) 6037445

ir@adnocgas.ae

メディア関係者問い合わせ先：

Colin Joyce

コーポレート・コミュニケーション担当副社長

+971 (2) 6037444

media.adg@adnoc.ae

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2553781/ADNOC_Gas_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com