Insta360が中目黒で写真展「みんなのINSTA360展」を開催！

Insta360 Japan株式会社

Insta360Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下「Insta360」）は、最新フラッグシップモデル「Ace Pro 2」の限定モデル「アークティック・ホワイト」の登場を記念し、特別イベント「みんなのInsta360展」を2025年9月20日（土）・21日（日）の2日間、東京・中目黒のcalif art galleryにて開催いたします。

本イベントは、弊社初となる写真展を中心に構成。SNS上で募集したユーザー作品をはじめ、国内外で活躍するクリエイターによる作品を展示します。



また、人気マルチクリエイター なつか（@natsukagraph）(https://www.instagram.com/natsukagraph/) によるワークショップや、「Ace Pro 2 限定モデル アークティック・ホワイト」を実際に体験できる製品体験会も実施予定。さらに、事前キャンペーンや来場者特典をご用意し、多くの方にInsta360の世界観を体感いただける内容となっています。

イベント概要

イベント名：みんなのInsta360展

開催日時：2025年9月20日（土）、21日（日） 11:30～18:30

会場：calif art gallery(https://share.google/Ik3VQDHM8AsNv5Jy4)（〒153-0042 東京都目黒区青葉台1丁目29-6 101）

プログラム内容

キャンペーン概要

- 写真展- - SNSで募集したユーザー作品を展示- ワークショップ- - 日時：9月20日（土）13:00～14:00- - 講師：マルチクリエイター なつか（@natsukagraph）(https://www.instagram.com/natsukagraph/)フォロワー21万人超を抱えるデジタルクリエイターが「Ace Pro 2」を紹介- 製品体験会（無料貸出体験）- - 対象- - - 「Ace Pro 2 アークティック・ホワイト」および「ストリート撮影キット（シルバー）」- - 日時- - - 9月20日（土）１.14:00～16:00 ２.16:00～18:00- - - 9月21日（日）１.12:00～14:00 ２.14:00～16:00 ３.16:00～18:00- - 製品体験事前申込フォーム：こちら(https://forms.gle/eGPXRJmXiL7oUEwu7)からお申し込みいただけます- 来場者特典- - 展示会会場にて投票＆メルマガ登録でくじ引きに参加いただけます。- - 抽選で2名様にAce Proをプレゼント「みんなのInsta360展」投稿キャンペーン- 期間：2025年9月9日（月）～9月16日（月）- 応募方法- - Instagramにて@insta360_jp(https://www.instagram.com/insta360_jp/)をフォロー(フォロー済みの方もOK)- - Insta360で残したい瞬間を撮影- - 「#みんなのInsta360展」 と「@insta360_jp」のタグ付けをして投稿- 特典- - 当選作品を9月20日～21日に中目黒のギャラリーで展示- - 来場者投票で最多支持を獲得した方に、「Ace Pro 2 アークティック・ホワイト」＆「ストリート撮影キット（シルバー）」をプレゼント詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DOXy_OREdzx/?igsh=eWo3Ym4xMmh0dmNr







