JACCA第28回セミナー：team145 石郷社長登壇：拡大志向か価値最大化か─メディアから見た越境ECの分岐─9月18日（木）18時から（登壇者：石郷学氏）
JACCA第28回セミナー：team145 石郷社長登壇
拡大志向か価値最大化か─メディアから見た越境ECの分岐─9月18日（木）18時から（登壇者：石郷学氏）
一般社団法人日本越境EC協会（本社：東京都新宿区 略称JACCA ジャッカ 代表理事 恩蔵 優）は
9月18日（木）18時からteam145 石郷社長登壇：拡大志向か価値最大化か─メディアから見た越境ECの分岐─（登壇者：石郷学氏）を行います。
詳細と申し込みURL https://jacca-crossborder.com/seminar/20250918/
越境ECは、もはや一部の先進企業だけのものではなくなりました。
とはいえ、その歩み方は一つではありません。世界を最初から見据える道もあれば、国内での取り組みが自然と海外へ広がっていく道もあります。
本講演では、メディアの立場から見えてきた「越境ECの二つの分岐」をご紹介し、それぞれの背景や特徴を整理してみたいと思います。例の如く、僕は、具体的なノウハウというよりも、“考え方のヒント”として、自社に合った進み方を見つけるきっかけをお届けします。
セミナーの内容
導入：越境ECを取り巻くいまの空気感
二つの道：拡大志向と価値最大化、それぞれの見方
横の視点：仕組みや支援のあり方に感じたこと
まとめ：あなたの越境はどの方向に開かれるのか？
登壇者プロフィール
石郷 学（いしごう まなぶ）
145マガジン 編集長
株式会社team145 代表取締役
ジャパンEコマースコンサルタント協会 理事
Next Retail Lab フェロー
IPやものづくりの「こだわり」を尊重し、ECにおいて「届け方」に思想を宿すメディアと連携した仕掛けを行う。共感を軸としたコミュニティ「チームメイト」を形成し、感動と経済の循環を実践している。
キャラクター業界の業界紙記者。
『ECのミカタ』での記者としての執筆経験。
Sweetモデル矢野未希子のジュエリー企画に携わる。
145マガジン編集長、FM776 connectの準レギュラーも務める。
是非ご参加ください。
主催 JACCA日本越境EC協会
日時 2025年9月18日（木曜日）17時30分開場 18時スタート
場所 東京都中央区京橋2-5-4 2階 REFUEL+ cafe & bar
セミナー方法 リアルのみ（ZOOM配信はありません）
参加人数 20名限定
費用 ゴールドパートナー：5,000円（税込）
特別法人会員：7,000円（税込）
無料会員：9,000円（税込）
非会員：12,000円（税込）
※セミナーと懇親会込みの総額です。
※懇親会のみご参加は出来ません。あらかじめご了承ください。
※セミナー費用は、当日現金にてお支払い下さい。領収書を発行させていただきます。
※スケジュール
セミナー（登壇者によるプレゼン及び質疑応答）：1時間半程
食事とお酒を囲んだ懇親会：2時間程（21:30が終了目処）
日本企業の越境ECの基礎固めからさらなる発展を目指し、メーカーや小売業界を守り、日本経済の発展にお役立ちできるように日本越境EC協会は活動していきます。
一般社団法人日本越境EC協会は2023年3月3日に設立致しました。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 恩蔵 優 専務理事 出口 允博 専務理事 川連 一豊 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
プレスリリース詳細へ