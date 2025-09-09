再生医療ネットワーク、YouTubeチャンネル『@rmnwch』開設 公平な医療情報を毎週配信
一般社団法人再生医療ネットワーク（名古屋市千種区、代表理事：松原充久）は、2025年9月にYouTubeチャンネル『@rmnwch』を開設。スポンサーに依存しない、公平で一般的な医療情報を毎週発信し、初回から美容皮膚科学など30本超を公開しました。【3つのポイント】
・YouTubeチャンネル「再生医療ネットワーク（@rmnwch）」を2025年9月に開設
・美容皮膚科学から注入療法／高周波／レーザーまで、初回から30本超の動画を公開
・スポンサーに依存しない“公平で一般的な情報”を毎週1本以上のペースで配信予定
【概要】
一般社団法人再生医療ネットワーク（所在地：名古屋市千種区、代表理事：松原充久）は、再生医療・美容医療に関する正確で分かりやすい知識を広く提供するため、公式YouTubeチャンネル「再生医療ネットワーク（@rmnwch）」を開設しました。
【公開コンテンツ】
美容皮膚科学の基礎、機械を使わない治療、注射による注入療法、高周波治療、レーザー治療など、視聴者が基礎から体系的に学べる構成です。ローンチ時点で30本超を公開し、以後毎週1本以上の新規公開を予定しています。監修・医療的確認は皮膚再生医療ヒメクリニック院長武藤ひめ先生です。
【配信ポリシー】
本チャンネルはスポンサーを付けず、学術的知見と臨床現場の一般的理解に基づく公平で一般的な情報提供を行います。NotebookLMを活用したスライドと音声案内により、医療従事者だけでなく一般の方にも理解しやすい内容に整えています。
【緊急提言】
体重管理目的で注目されるGLP-1/GIP製剤（例：マンジャロ等）について、適正使用とリスク認識を促す注意喚起を公開しました。個別の診療判断に関わる事項は、必ず医療機関にご相談ください。
【想定視聴者】
一般の視聴者／患者・利用者、医師・看護師・コメディカル等の医療従事者（教育・研修用途にも活用可能）。
【視聴・詳細】
YouTube： https://www.youtube.com/@rmnwch
公式サイト： https://rmnw.jp/
【一般からのお問い合わせ】
一般社団法人再生医療ネットワーク 事務局（広報）
Web： https://rmnw.jp/
TEL：050-1721-6405
【注意事項】
本リリースおよび動画は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の診断・治療の勧奨ではありません。症状や治療の可否は必ず医療機関にご相談ください。
【団体概要】
名称：一般社団法人再生医療ネットワーク／代表理事：松原 充久
所在地：〒464-0074 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目305-1 COULEURS GRAND 202
URL： https://rmnw.jp/
