【ウェスティンホテル東京】2026年新春に向けた特製三段重おせちを予約販売

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区／総支配人 チャールズ・ジャック）は、2026年の新春に向けて、総料理長監修のもと、当ホテルが誇る日本料理「舞」、広東料理「龍天門」、そしてペストリーチームによるスイーツを詰め合わせた、贅沢な三段重の特製おせちを予約販売いたします。ご予約は2025年12月10日（水）まで承ります。

ウェスティンホテル東京 特製おせち（イメージ）

ウェスティンホテル東京が提案する2026年のおせちは“日本料理”と“広東料理”、“スイーツ”の競演

ウェスティンホテル東京が2026年の新春に向けてご用意する特製おせちは、伝統的な和の祝い料理、華やかな広東料理、そして自慢のスイーツを贅沢に詰め合わせた三段重です。総料理長監修のもと、日本料理「舞」、広東料理「龍天門」、ペストリーチームがそれぞれの技と感性を結集させ、新しい年の幕開けにふさわしい、ホテルならではの華やかなおせちをご提案いたします。

壱の重には、日本料理「舞」の料理長が厳選したロブスターや蟹などの高級食材をはじめとする上質な素材で作る、約20品の格式あるおせち料理を詰め合わせました。繊細な職人技と丁寧な仕事で仕上げた、伝統に根ざした本格的な和のおせちです。

弐の重には、広東料理「龍天門」の料理長が手がける、鮑やタラバ蟹などの海鮮料理に加え、肉料理や彩り豊かな野菜料理を取り揃えました。縁起の良い食材をふんだんに使用し、華やかで力強い広東料理の魅力を存分にご堪能いただけます。

参の重には、今回初となるスイーツのお重をご用意いたしました。日本庭園を思わせる抹茶のティラミス、濃厚ながら滑らかな口どけを堪能するチョコレートテリーヌ、カマンベールが香る独創的なチーズケーキ、芳醇なバターが香る焼き菓子など、ペストリーチームが心を込めて仕上げた人気スイーツを惜しみなく詰め合わせます。

ウェスティンホテル東京のシェフたちが丹精込めて作り上げたおせちで、ご家族や大切な方々と新年を寿ぐ特別なひとときをお過ごしいただけます。

ウェスティンホテル東京 特製おせち

- 予約期間：2025年9月10日（水）～12月10日（水）- 受取日：2025年12月31日（水）- お受け取り時間：11:00～20:00- 場所：パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（1F）- 価格：\60,000（税込）- 販売数：限定50個- サイズ：高さ22.5cm×幅22.5cm（7.5寸）- ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-patisserie/reserve- お問い合わせ：ウェスティンホテル東京レストラン予約（03-5423-7865）10:00～20:00

お品書き：

＜壱の重：日本料理 舞より＞

- ロブスターの雲丹味噌焼き- 金目鯛の柚庵焼き- 帆立貝の酒盗焼き- からすみ- 数の子- 鶏松風焼き- 粉吹きごまめ- 黒豆蜜煮 紅白ちょろぎ- 柚子伊達巻- 蛸の旨煮- 栗金団- 蟹入り紅白なます 水前寺海苔 つくばね- 鮭の昆布巻き- 鶴長芋- 亀南瓜- 梅花人参- 手毬麩蜜煮- 紅白蒲鉾- 花蓮根甘酢漬け

＜弐の重：広東料理 龍天門より＞

- 才巻海老の紹興酒香り漬け- 鶏の塩卵包み蒸し- 広東料理究極の鮑の柔らか煮込み- 胡瓜の甘酢漬け- 蓮根の糯米詰め金木犀と赤米の蜜煮- 合鴨の香港式焼き物- 蟹爪のモンゴイカすり身揚げ- 国産牛すねの香味煮- 皮蛋入りクリームチーズ- くらげの冷菜- いくらの醤油漬け添え- 龍天門XO醤- ストレスフリーポークの香港式叉焼- 国産鰻の釜蜜焼き叉焼- 虎豆の香料煮- 胡桃の飴炊きココナッツ風味- タラバ蟹の山椒風味漬け- 金柑の甘露煮

＜参の重：パティスリー・バイ・ウェスティン東京より＞

- マドレーヌ- フィナンシェ- 抹茶のティラミス“枯山水”- テリーヌショコラ- カマンベールチーズケーキ- パイナップルショコラ- マンゴーショコラ

※宅急便での発送は出来かねます。ホテルでのお渡しに限ります。

※2025年12月31日（水）11:00～20:00までにお受け取りください。

ご予約・お問い合わせ：

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-patisserie/reserve

お問い合わせ：ウェスティンホテル東京レストラン予約

Tel.03-5423-7865（10:00～20:00）

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。