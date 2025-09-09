シティグループ・ジャパン・ホールティングス合同会社

シティと国際協力機構（JICA）は、アフリカにおける包摂的かつ持続可能な成長を支援し、世界の繁栄と安 定にも貢献するインパクト投資を推進するための協力覚書を締結しました。調印式は、横浜で開催された 第 9 回アフリカ開発会議（TICAD 9）に合わせて行われました。この協力は、TICAD 9 を機に JICA が主導 して立ち上げた官民連携の取り組み「アフリカインパクト投資イニシアティブ」（IDEA：Impact Investing for Development of Emerging Africa）に合致するものです。

シティは本協力覚書に基づき、JICA の企業共創パートナーとして、他のパートナーと共にアフリカ全土にお けるインパクトを推進するための協調融資機会を特定し、アフリカにおける持続可能で強靭かつ包摂的な 開発の実現向けて JICA との協力を深化してまいります。投資の重点分野としては、金融アクセスの改善、 民間セクターの成長、雇用創出、脱炭素化、農業生産性の向上と食料安全保障、ヘルスケアインフラの開 発と強化などが含まれる予定です。

今回の戦略的かつ革新的な連携は、シティと JICA の長年の連携関係に基づくものであり、両機関は今後 もアフリカの成長に寄与する活動を推進してまいります。

シティについて

シティは、国際取引を必要とするお客様のための卓越した金融パートナー、ウェルス・マネジメント分野のグ ローバル・リーダーであり、米国市場で高く評価されているパーソナル・バンキング事業を展開している金 融機関です。世界約180の国と地域において、個人、法人、政府機関などのお客様に、幅広い金融商品と サービスを提供しています。