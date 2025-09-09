反応性接着剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月08に「反応性接着剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。反応性接着剤に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
反応性接着剤市場の概要
反応性接着剤市場に関する当社の調査レポートによると、反応性接着剤市場規模は 2035 年に約 153億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 反応性接着剤市場規模は約 74億米ドルとなっています。反応性接着剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、反応性接着剤市場シェアの拡大は、電子機器の小型化と医療機器における接着剤の需要増加に起因しています。反応性接着剤セクターのポーターのファイブフォース分析によると、バイヤーの力は依然として大きいものの、大手OEMはエンドユーザーのコスト削減に取り組んでいることが分かりました。さらに、FDAの承認を受けた組織接着剤は、外来手術において感染率を低下させる効果があるため、縫合糸の代替として採用が進んでいます。
反応性接着剤に関する詳細な市場調査報告書
反応性接着剤の市場調査によると、特に風力タービンブレード向けにおいて、リサイクル可能で循環型の接着剤の需要増加により、市場シェアが拡大する見込みです。例えば、米国エネルギー省のNREL（天然資源研究所）は、従来のエポキシと同等の性能を持つリサイクル可能な熱硬化性樹脂を導入しています。さらに、効率的な化学リサイクルを可能にし、使用済み廃棄物を削減することで、循環型経済モデルにおいて極めて重要な役割を果たす接着剤の需要も増加すると予想されます。
しかし、原材料費の変動性とサプライチェーンの混乱は、市場の成長を阻害する大きな障害となっています。例えば、揮発性有機化合物に関する規制政策は、コンプライアンス上の問題や処方変更の必要性につながり、新製品の市場参入を遅らせ、サプライヤー関連コストの増加につながっています。
反応性接着剤市場セグメンテーションの傾向分析
反応性接着剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、反応性接着剤の市場調査は、樹脂タイプ別、エンドユーザー産業別、アプリケーション別、硬化メカニズム別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
樹脂タイプ別に基づいて、反応性接着剤市場は、ポリウレタン接着剤、エポキシ接着剤、シアノアクリレート接着剤、シリコーン接着剤、変性アクリル接着剤、嫌気性接着剤に分割されています。これらのうち、ポリウレタン接着剤セグメントは、予測期間中に30%以上の市場シェアを占め、市場をリードする地位を確保すると予測されています。
