cream cream（クリームクリーム）がアイドルイベント「GIGA・GIGA SONIC幕張メッセ直前SP！」「FRONTIER IDOL SUMMIT」にスポンサーとして決定しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329241&id=bodyimage1】
株式会社GREEN RUSH BY WEEDが運営するお酒のブランド『cream cream』は2025年9月10日（水）と11日（木）にduo MUSIC EXCHANGEでそれぞれ開催される「GIGA・GIGA SONIC幕張メッセ直前SP！」、「FRONTIER IDOL SUMMIT」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
＜イベント概要＞
【GIGA●GIGA SONIC presented by UtaTen / チェキチャ~幕張直前SP~】
「GIGA・GIGA SONIC（ギガ・ギガソニック）」は、2021年から始まった「推し活文化」を未来へつなぎ、世界へ発信する大型アイドルイベント。会場では音楽ライブなどが行われます。
日程 : 2025年9月10日（水）
時間：OPEN 13:00 / START 13:30 （予定）
会場：duo MUSIC EXCHANGE
料金：前方チケット8,000円 / 一般チケット3,000円
当日+1,000円
（入場時別途1D）
出演 : LarmeR / ハニースパイスRe. / HIGH SPIRITS / あまいものつめあわせ / 君と見るそら / KissBee / SAI⊃2;Rium / 昼夜逆転 / オカシリゾート / LIT MOON / メイビーME / ハレとハレ！ / ベンジャス！ / ヲドルマヨナカ / トウトイナ。 / 戦国アニマル極楽浄土 / MOON RABBiTS / &DearMy / Suger Fruit / こすもえっ！（ハード） .cute / 異世界アイドル☆パラレルパレード / RIOTTiKA / RETRORAIN / 別所あみか / Marble-Maple
【FRONTIER IDOL SUMMIT@duo MUSIC EXCHANGE】
日程 : 2025年9月11日（木）
時間：OPEN 13:00 / START 13:30 （予定）
会場：duo MUSIC EXCHANGE
料金：前方チケット8,000円 / 一般チケット3,000円
当日+1,000円
（入場時別途1D）
出演:WHITE SCORPION / まねきケチャ / KiSS KiSS / DREAMING MONSTER / ミームトーキョー / CAL&RES / ZUTTOMOTTO / パラレルサイダー / パラディーク / Bunny La Crew / わんふぁす！ / BELLRing少女ハート / 昼夜逆転 / Panic Monster !n Wonderland / オカシリゾート / アイテムはてるてるのみ / ミリオン！～Million Heaven Tokyo～ / MOON RABBiTS
■cream cream（クリームクリーム）について
とろ～りクリーミーな甘いクリームリキュールです。アルコール度数が15%と低めで、容量も20mlと少量のため、お酒が弱い方でも飲みやすく、初めてのショット飲みにも最適です。パーティーやクラブの乾杯ドリンクとしてもおすすめで、友達とシェアすれば盛り上がること間違いありません。冷やしてそのままストレートで飲む、炭酸水やアイス、デザートに合わせるなど、アイデア次第で楽しみ方が広がります。複数のフレーバーを並べれば虹色に彩りSNS映えも抜群です。衛生面も考慮された使い捨てタイプで清潔に楽しめます。
≪クリームクリーム公式サイト≫
https://www.cream-cream.com/
≪商品情報≫
■cream cream（クリームクリーム）
20ml／アルコール度数15%
単品 各1個330円（税込）
1箱20個セット 各1個6,600円（税込）
アソート12個セット 3,960円（税込）
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon
■ホームページURL：https://www.cream-cream.com/
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329241&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
株式会社GREEN RUSH BY WEEDが運営するお酒のブランド『cream cream』は2025年9月10日（水）と11日（木）にduo MUSIC EXCHANGEでそれぞれ開催される「GIGA・GIGA SONIC幕張メッセ直前SP！」、「FRONTIER IDOL SUMMIT」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
＜イベント概要＞
【GIGA●GIGA SONIC presented by UtaTen / チェキチャ~幕張直前SP~】
「GIGA・GIGA SONIC（ギガ・ギガソニック）」は、2021年から始まった「推し活文化」を未来へつなぎ、世界へ発信する大型アイドルイベント。会場では音楽ライブなどが行われます。
日程 : 2025年9月10日（水）
時間：OPEN 13:00 / START 13:30 （予定）
会場：duo MUSIC EXCHANGE
料金：前方チケット8,000円 / 一般チケット3,000円
当日+1,000円
（入場時別途1D）
出演 : LarmeR / ハニースパイスRe. / HIGH SPIRITS / あまいものつめあわせ / 君と見るそら / KissBee / SAI⊃2;Rium / 昼夜逆転 / オカシリゾート / LIT MOON / メイビーME / ハレとハレ！ / ベンジャス！ / ヲドルマヨナカ / トウトイナ。 / 戦国アニマル極楽浄土 / MOON RABBiTS / &DearMy / Suger Fruit / こすもえっ！（ハード） .cute / 異世界アイドル☆パラレルパレード / RIOTTiKA / RETRORAIN / 別所あみか / Marble-Maple
【FRONTIER IDOL SUMMIT@duo MUSIC EXCHANGE】
日程 : 2025年9月11日（木）
時間：OPEN 13:00 / START 13:30 （予定）
会場：duo MUSIC EXCHANGE
料金：前方チケット8,000円 / 一般チケット3,000円
当日+1,000円
（入場時別途1D）
出演:WHITE SCORPION / まねきケチャ / KiSS KiSS / DREAMING MONSTER / ミームトーキョー / CAL&RES / ZUTTOMOTTO / パラレルサイダー / パラディーク / Bunny La Crew / わんふぁす！ / BELLRing少女ハート / 昼夜逆転 / Panic Monster !n Wonderland / オカシリゾート / アイテムはてるてるのみ / ミリオン！～Million Heaven Tokyo～ / MOON RABBiTS
■cream cream（クリームクリーム）について
とろ～りクリーミーな甘いクリームリキュールです。アルコール度数が15%と低めで、容量も20mlと少量のため、お酒が弱い方でも飲みやすく、初めてのショット飲みにも最適です。パーティーやクラブの乾杯ドリンクとしてもおすすめで、友達とシェアすれば盛り上がること間違いありません。冷やしてそのままストレートで飲む、炭酸水やアイス、デザートに合わせるなど、アイデア次第で楽しみ方が広がります。複数のフレーバーを並べれば虹色に彩りSNS映えも抜群です。衛生面も考慮された使い捨てタイプで清潔に楽しめます。
≪クリームクリーム公式サイト≫
https://www.cream-cream.com/
≪商品情報≫
■cream cream（クリームクリーム）
20ml／アルコール度数15%
単品 各1個330円（税込）
1箱20個セット 各1個6,600円（税込）
アソート12個セット 3,960円（税込）
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon
■ホームページURL：https://www.cream-cream.com/
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329241&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
プレスリリース詳細へ