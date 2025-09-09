2025年COREランキングでAmdocs・Motive・Ericssonが存在感を示す｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月9日】
主なポイント
・プラットフォームの革新性と実行力の両方で優れた実績を持つAmdocs、Motive、Ericssonは、「ペースセッター」に選出されました。
・強力で拡張性の高いプラットフォームを備えたRedtea Mobile、1Global、Netlync、HCLTech、Elitnetは、「リーダー」に選出されました。
・リーダーとの差を縮めるInvigoとWDS-Sicapは、「チャレンジャー」に選出されました。
・通信事業者がキャリアエンタイトルメントと加速するeSIMの波への対応を進める中、エンタイトルメントサーバー市場は転換点を迎えています。
カウンターポイントリサーチの最新のグローバルエンタイトルメントサーバー市場レポートによると、Amdocs、Motive、Ericssonは、2025年版グローバルエンタイトルメントサーバー競合ランキングおよび評価（CORE）において、「ペースセッター」に選出されました。
エンタイトルメントサーバーのランキングと競争環境について、シニアアナリストのヴァルン・グプタは次のように述べています。「消費者向けデバイス、特にスマートフォンにおいてeSIMの導入が加速する中、通信事業者はデジタルサービスと顧客体験を実現する上で不可欠な要素として、エンタイトルメントサーバーへの注目度を高めています。VoLTEやVoWiFiといった通信事業者のエンタイトルメントをサポートするプラットフォームとして始まったこのサーバーは、eSIMクイック転送、スマートウォッチのプロビジョニング、RCSといった高度なユースケースをサポートするように進化しました。この進化により、エンタイトルメントサーバーは通信事業者のデジタルトランスフォーメーション戦略の中心となり、デバイスのイノベーションとシームレスな接続を繋ぎます。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329236&id=bodyimage1】
グプタはさらに次のように述べています。「エンタイトルメントサーバーの競争環境は、Ericsson、Motive（旧Nokia）、HCLTech（旧HPE）といった従来のネットワークコアプロバイダーから、Amdocs、Redtea Mobile、1GLOBAL、Netlync、Invigo、Elitnetといった新規参入企業へと移行しつつあります。この移行は、eSIMの急速な普及、市場投入までの期間短縮の必要性、そしてクラウドネイティブでAPI主導のアーキテクチャへの需要によって推進されています。ネットワークコアと緊密に統合されていた従来のソリューションとは異なり、新規参入企業は、通信事業者のデジタルサービスロードマップやデバイス間のエクスペリエンスにより適合する、モジュール式でスケーラブルなプラットフォームを提供しています。その結果、エンタイトルメントサーバー市場におけるイノベーションは、スピード、柔軟性、そしてグローバルな相互運用性を兼ね備えた俊敏なベンダーによって主導されています。」リサーチディレクターのモヒット・アガルワルは、調査結果について次のように述べています。「アムドックス、モーティブ、エリクソンは、強力なプラットフォーム機能と実行力によって際立った『ペースセッター』として2025年のエンタイトルメントサーバーコアにおいて浮上しました。アムドックスとモーティブは、新たなユースケースと緊密な統合サービスによってポートフォリオを拡大し続け、通信事業者のES導入加速を支援しています。エリクソンは、Tier 1 MNOとの長年にわたるパートナーシップによって強化された実行力においてリーダーシップを発揮しています。一方、Netlyncは、より迅速かつ費用対効果の高いエンタイトルメントソリューションの導入を求めるMNOとMVNO向けにカスタマイズされた、クラウドネイティブで柔軟なEntitlements-as-a-Serviceモデルによって、市場のディスラプターとしての地位を確立しています。」
主なポイント
・プラットフォームの革新性と実行力の両方で優れた実績を持つAmdocs、Motive、Ericssonは、「ペースセッター」に選出されました。
・強力で拡張性の高いプラットフォームを備えたRedtea Mobile、1Global、Netlync、HCLTech、Elitnetは、「リーダー」に選出されました。
・リーダーとの差を縮めるInvigoとWDS-Sicapは、「チャレンジャー」に選出されました。
・通信事業者がキャリアエンタイトルメントと加速するeSIMの波への対応を進める中、エンタイトルメントサーバー市場は転換点を迎えています。
カウンターポイントリサーチの最新のグローバルエンタイトルメントサーバー市場レポートによると、Amdocs、Motive、Ericssonは、2025年版グローバルエンタイトルメントサーバー競合ランキングおよび評価（CORE）において、「ペースセッター」に選出されました。
エンタイトルメントサーバーのランキングと競争環境について、シニアアナリストのヴァルン・グプタは次のように述べています。「消費者向けデバイス、特にスマートフォンにおいてeSIMの導入が加速する中、通信事業者はデジタルサービスと顧客体験を実現する上で不可欠な要素として、エンタイトルメントサーバーへの注目度を高めています。VoLTEやVoWiFiといった通信事業者のエンタイトルメントをサポートするプラットフォームとして始まったこのサーバーは、eSIMクイック転送、スマートウォッチのプロビジョニング、RCSといった高度なユースケースをサポートするように進化しました。この進化により、エンタイトルメントサーバーは通信事業者のデジタルトランスフォーメーション戦略の中心となり、デバイスのイノベーションとシームレスな接続を繋ぎます。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329236&id=bodyimage1】
グプタはさらに次のように述べています。「エンタイトルメントサーバーの競争環境は、Ericsson、Motive（旧Nokia）、HCLTech（旧HPE）といった従来のネットワークコアプロバイダーから、Amdocs、Redtea Mobile、1GLOBAL、Netlync、Invigo、Elitnetといった新規参入企業へと移行しつつあります。この移行は、eSIMの急速な普及、市場投入までの期間短縮の必要性、そしてクラウドネイティブでAPI主導のアーキテクチャへの需要によって推進されています。ネットワークコアと緊密に統合されていた従来のソリューションとは異なり、新規参入企業は、通信事業者のデジタルサービスロードマップやデバイス間のエクスペリエンスにより適合する、モジュール式でスケーラブルなプラットフォームを提供しています。その結果、エンタイトルメントサーバー市場におけるイノベーションは、スピード、柔軟性、そしてグローバルな相互運用性を兼ね備えた俊敏なベンダーによって主導されています。」リサーチディレクターのモヒット・アガルワルは、調査結果について次のように述べています。「アムドックス、モーティブ、エリクソンは、強力なプラットフォーム機能と実行力によって際立った『ペースセッター』として2025年のエンタイトルメントサーバーコアにおいて浮上しました。アムドックスとモーティブは、新たなユースケースと緊密な統合サービスによってポートフォリオを拡大し続け、通信事業者のES導入加速を支援しています。エリクソンは、Tier 1 MNOとの長年にわたるパートナーシップによって強化された実行力においてリーダーシップを発揮しています。一方、Netlyncは、より迅速かつ費用対効果の高いエンタイトルメントソリューションの導入を求めるMNOとMVNO向けにカスタマイズされた、クラウドネイティブで柔軟なEntitlements-as-a-Serviceモデルによって、市場のディスラプターとしての地位を確立しています。」