QEEQ、海外レンタカーがたった150円で予約確定できるサービスを公開

海外レンタカー予約プラットフォーム「QEEQ（キック）」は、旅行者の予算管理をサポートし、安心して海外レンタカーを利用できるようにする新サービス「1ドルフリーズ」を正式に提供開始いたしました。本サービスは、わずか1ドル（約150円）の前払いでレンタカーの予約を確保できる革新的な仕組みで、旅行者に「柔軟性」と「最良価格保証」の両方を提供いたします。

■「1ドルフリーズ」とは

通常の海外レンタカー予約では、予約時に全額を前払いするケースが多く、クレジットカードの枠を大きく消費してしまうことがありました。「1ドルフリーズ」はその不安を解消する新しい仕組みです。

１．わずか1ドルで予約確保

予約時に1ドル（約150円）を支払うことで、レンタカーの予約を確保できます。残りの料金は出発前にお支払いいただけるため、クレジットカードの限度額、利用枠を空けておくことができます。

２．値下げプロテクター

予約後に価格が下がった場合、自動的に再予約して差額を返金するシステムです。これにより、ユーザー様が自ら価格を再比較する手間を省き、常に最適な価格でご利用いただけます。

３．柔軟な予算管理と安心のサポート体制

旅行前にクレジットカードの残高を拘束せず、柔軟に予算を管理することが可能です。無料キャンセルや24時間年中無休のカスタマーサポートも提供しており、旅行計画を柔軟に立てることができます。

※一部のプランは、出発時間の数時間前まで無料キャンセルが可能

■ 「1ドルフリーズ」が旅行者にもたらすメリット

「高額な前払いが必要」という心理的ハードルを取り払い、気軽に海外レンタカーを予約できます。

- クレジットカードの限度額を効率よく活用

旅行前にホテル・航空券など他の費用に予算を回せるため、資金管理がスムーズに。

- 急な旅行計画変更にも対応可能

柔軟なキャンセルポリシーとサポート体制により、出発直前の予定変更にも安心。

- コストパフォーマンス最大化

「値下げプロテクター」により、ユーザーが最もお得な条件で予約できるよう設計されています。

■ 利用方法

２．「1ドルフリーズ」対象プランを選択

３．出発前に残りの料金をお支払いいただき、レンタカーを受け取り

■ QEEQの取り組みとサービス紹介

QEEQは、世界中のレンタカー会社を一括比較できるオンラインプラットフォームとして、日本人ユーザーに特化したきめ細やかなサービスを提供しています。

1.24時間年中無休の日本語カスタマーサポート

「現地でトラブルに巻き込まれたらどうしよう…」そんな不安を解消するために、QEEQでは24時間年中無休、日本語でのサポート体制を整えています。

海外現地時間に関係なく、メール・電話・LINEから即時対応が可能。飛行機の遅延でレンタカーの受け取りが遅れる時や、道に迷って返却場所がわからない時など、緊急時にも日本語で安心してご相談いただけます。初めての海外レンタカーでも、まるで現地に“日本語の助っ人”が常にそばにいるような安心感を提供します。

2.無料の海外日本語ガイドサービス

一部の国・地域では、現地在住のスタッフが空港でお出迎えできます。空港から出てからレンタカーの受け取りまで同行でサポートします。

予約カウンターでの契約手続きや、保険オプションの選び方、カーナビの設定方法、地元ならではの穴場スポットやグルメ情報など、旅行者が特に不安を感じやすい場面で丁寧に日本語でご案内。初めての国でも言葉の壁を気にせず、安心してドライブをスタートできます。

「空港到着から運転開始までスムーズに移動できた」と多くの旅行者から好評をいただいております。

3.無料で提供する英語翻訳文

国際免許証がない場合でも心配は不要。QEEQでは、日本の運転免許証に基づいた翻訳証明文を無料で発行し、200以上の国と地域でレンタカー利用を可能にしています。

通常は現地で取得手続きが必要となるケースも多い翻訳証明を、出発前にオンラインで簡単に準備できるため、時間も費用も大幅に節約。旅行準備のストレスを軽減し、海外ドライブのハードルを下げます。

4.多様な車種とプランの一括比較

軽自動車からファミリー向けのミニバン、アウトドアに最適なSUV、さらには最新の電気自動車まで、豊富な車種をリアルタイムで比較可能。

複数のレンタカー会社の料金、条件、口コミをまとめて確認できるので、「価格重視」「燃費重視」「高級車で特別な旅行を楽しみたい」など、旅行スタイルに合わせた最適な1台をスムーズに見つけられます。

さらに、利用者レビューや検索条件機能で、現地で失敗しない賢い選び方をサポートします。

5.AXA保険を含む安心の補償プラン

「もし事故を起こしたらどうしよう」という不安にもQEEQが対応。世界的に信頼されるAXA（アクサ）保険をはじめとした補償プランを用意し、万一のトラブルでも安心です。

補償内容には、人身傷害・財産損害・車両破損・ゼロ免責オプションなどが含まれ、日本語対応可能なサポート体制も整っています。

旅行先で事故や故障が発生しても、複雑な英語の書類や保険交渉に悩まされることなく、日本語でスムーズに対応が受けられます。

6.デポジットなしプラン

通常、海外レンタカーでは数万円～数十万円規模のデポジット（保証金）が必要ですが、QEEQでは現地提携会社と連携し、マレーシア・タイ限定で「デポジット不要プラン」をご用意しました。

クレジットカードを持っていない方や、高額な一時払いに不安を感じる方でも安心して利用可能。万が一、利用期間中に車の損害や罰金が発生した場合も、QEEQが優先的に負担する仕組みとなっています。

「海外レンタカーは敷居が高い」という日本人旅行者の声にお応えした、ユーザーファーストの革新的なサービスです。

■ QEEQについて

ドライブ旅の自由を、もっと身近に──QEEQ（キック）は、世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるオンラインプラットフォームです。日本語サイト（https://jp.qeeq.com/）では、日本人旅行者のニーズに合わせた機能を充実。リアルタイム価格比較、24時間365日の日本語カスタマーサポート、LINEによる即時対応、無料現地ガイドなど、初めての海外ドライブでも安心してご利用いただけます。創業以来、「海外ドライブをもっと手軽に」というミッションのもと、サービスの質を磨き続けてきました。その成果として、2022年から3年連続で「アジア最高のレンタカー予約サイト」に選出。さらに2024年には革新的なビジネスモデルが評価され、「ビジネスエクセレンスアワード」を受賞しています。これからも旅行者にとって便利で魅力的な情報とサービスを発信してまいります。

