[第7回防災グッズ大賞／防災用品部＜大賞＞受賞！簡易型止水板フラッドガードF]

フジ鋼業株式会社

フジ鋼業株式会社【兵庫県加古川市】は、第7回防災グッズ大賞 防災用品部 大賞を受賞いたしました。「防災グッズ大賞展2025」として、2025年9月3日～5日に東京ビッグサイトで開催され、第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025のメインイベントのひとつとして実施されました。

アワード実施の背景

[防災グッズ大賞]は、2019年に一般社団法人災害防止研究所によって、優れた品質の防災グッズを表彰・広く普及させることを通じて、災害への備えの啓発・普及を推進する目的として創設されました。

受賞企業やプロダクトに関する情報

[簡易型止水板フラッドガードF]

大賞受賞理由は、以下の点に基づいて選ばれました。

・軽量で高性能

持ち運びが容易なうえ、高い止水性能を発揮する

・迅速な設置と撤去

少ない人数でも素早く設営・片付けが可能で、緊急時の対応に適している

・繰り返し使えるコストパフォーマンス

多くの使用に耐える仕様であり、コスト効率が良い

・都市型内水氾濫への適応力

コンクリートやアスファルトなどの平滑な面への設置で最大限の効果を発揮するため、都市部で起こる内水氾濫対策に最適

今後の展望・取り組み

■製品改良とラインアップ強化

・より軽量で高性能な設計を追求し、利便性と止水性能のさらなる向上を目指しています。

■SDGｓとの連携強化

・ＳＤＧｓの目標11【住み続けられるまちづくり】と13【気候変動への対応】に貢献する製品として、都市のレジリエンス向上を目指しています。

■実績拡大と新たな活用シーンへの展開

・導入実績の拡大

導入実績は11万台を突破しており、装備の普及を積極的に進めています。

・白馬村など防災以外の応用事例

長野県白馬村では、川の流速調整や魚の遡上を助けるため、フラッドガードを設置する形で資源回復の現場に応用されています。

・海外でのデモンストレーション

2025年4月にはアレーシア・クアラルンプール市内の消防署でEV火災対応デモに用いられ、扱いやすさ高い止水性能が消防隊関係者から高評価を受けました。

■販売・情報発信戦略の多角化

・代理店と販売チャネルの拡大

2024年から全国規模での新規代理店を広く募集しており、流通網の強化を図っています。

・製品試用情報の収集

使用者による写真・動画など、実際の利用シーンを通じた情報発信を活用しています。

受賞プロジェクト代表者コメント

防災グッズ大賞展2025受賞式/東京ビッグサイト[フジ鋼業株式会社/代表取締役 藤井健吾]

「この度弊社の簡易型止水板『フラッドガード』が、第7回防災グッズ大賞 防災用品部門<大賞>を受賞しました。多くの方からご注目いただき、大変光栄に存じます。今後も『フラッドガード』は、全国の自治体・企業・個人の防災対策に貢献できるよう、さらなる改良と社会への貢献を目指していきます。

http://flood-guard.co.jp