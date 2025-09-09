東京ディズニーリゾート（R）のクリスマス

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーランド（R）と東京ディズニーシー（R）では、11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催します。また、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリ（R）でも、それぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムを展開します。

東京ディズニーランドでは、10年ぶりにパレードを刷新し、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施します。サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ゲストの皆さまと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレードです。

東京ディズニーシーでは、メディテレーニアンハーバーでミッキーマウスやダッフィーなどのキャラクター、そしてサンタクロースがクリスマスの音楽と装いでごあいさつする「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演します。また、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントをお楽しみいただけます。

さらに、それぞれのパークではクリスマスツリーが登場するほか、クリスマスらしさ満点のグッズやメニューを展開します。そして、夜には、クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火「スターブライト・クリスマス」がロマンティックにパークの夜空を彩ります。

ディズニーホテルでは、クリスマスならではのスペシャルメニューに加え、クリスマスデコレーションやイルミネーションを展開します。また、ディズニーリゾートラインではオリジナルデザインのフリーきっぷを販売するほか、イクスピアリでも、クリスマスの雰囲気をお楽しみいただけるデコレーションが登場します。

ご家族やパートナーなど、大切な人と一緒に、東京ディズニーリゾートで心あたたまる素敵なクリスマスをお過ごしください。

添付資料

◆東京ディズニーランド/東京ディズニーシー◆

【エンターテイメントプログラム】

東京ディズニーランド「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」

公演場所：パレードルート

公演時間：約45分（1日1回）

フロート台数：6台

東京ディズニーランドでは、サンタクロースのトイファクトリーに届く手紙に書かれた子どもたちの願いを叶えるため、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に、ゲストの皆さまと楽しく遊ぶ愉快でマジカルなパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を公演します。

パレードは、サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーからはじまり、ミッキーマウスやミニーマウス、ピートにクリスマスの飾りつけをされたテディベアたち、乗り物や積み木のおもちゃ、愉快な演奏を披露するくるみ割り人形たちの音楽隊も登場します。クリスマスの魔法によって心をもったおもちゃたちの奏でるユニークでにぎやかな音楽とダンスで、おもちゃのクリスマスは最高潮を迎えます。みんなの願いが叶いゲストの皆さんの笑顔と幸せがいっぱいになったとき、ディズニーの仲間たちとサンタクロース、おもちゃたちは喜び合い、かけがえのないマジカルなクリスマスとなることでしょう。

＜出演キャラクター＞

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、プルート、デイジーダック、チップ、デール、ピート、マックス、マリー、ベルリオーズ、トゥルーズ、ジュディ、ニック、スティッチほか

※「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」は、日本航空株式会社が提供します。

※パレードは（１）ウエスタンランド／ファンタジーランド、（２）プラザ、（３）トゥモローランド／トゥーンタウンの3カ所で停止します。

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

東京ディズニーシー「ディズニー・クリスマス・グリーティング」

公演場所：メディテレーニアンハーバー

公演時間：約15分（1日1～2回）

船の数：1隻

東京ディズニーシーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演します。ミッキーマウスやダッフィーをはじめとするディズニーの仲間たち、そしてサンタクロースがクリスマスのオーナメントで彩られた船に乗ってメディテレーニアンハーバーに登場します。華やかで楽しいクリスマスソングにのせて、ゲストの皆さまに心温まるひとときをお届けします。

＜出演キャラクター＞

ミッキーマウス、ミニーマウス、ダッフィー、シェリーメイほか

東京ディズニーシー アトモスフィア・エンターテイメント

東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントでは、昨年同様3つのアトモスフィア・エンターテイメントを公演します。

アカペラによる美しいハーモニーでクリスマスソングを届ける「クリスマスキャロラーズ」や、クラリネットとアコーディオンによる3人組がアメリカンウォーターフロントを巡りながら音楽を奏でる「ホリージョリートリオ」、陽気でにぎやかな演奏を披露するスペシャルバンド「ホリデーワンダーバンド」のバラエティ豊かな音楽がクリスマス気分をさらに盛り上げます。

その他

東京ディズニーランドでは、「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」がクリスマス期間限定のスペシャルバージョンとなって登場するほか、クリスマスソングにのせて華麗な花火がパークの夜空を彩る「スターブライト・クリスマス」を今年も実施します。

※各エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合があります。

【デコレーション】

東京ディズニーランドのワールドバザール中央と、東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントには、高さ約15メートルの華やかであたたかくきらめくクリスマスツリーがそびえ立ちます。

また、東京ディズニーランドのシンデレラ城前には「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」をモチーフにしたデコレーションが登場し、パークを楽しく演出するほか、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーには、イルミネーションの施されたツリーのデコレーションが新たに設置され、夜のパークをより一層ロマンティックに演出します。

【アトラクション】

東京ディズニーランドの「カントリーベア・シアター」は、11月1日（土）～2026年1月12日（月）の期間、クリスマスシーズンの特別バージョン「カントリーベア・シアター“ジングルベル・ジャンボリー”」で運営します。クリスマスを祝ってカントリーベアバンドが繰り広げるさまざまなウィンターソングにのせた愉快なレビューをお楽しみください。また、「ホーンテッドマンション」では、9月16日（火）から2026年1月12日（月）までの期間、スペシャルプログラム「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」を実施します。

※「カントリーベア・シアター」は、ハウス食品グループ本社株式会社が提供しています。

【スペシャルグッズ】

2つのパークでは、「ディズニー・クリスマス」のスペシャルグッズを、イベント開始に先立ち11月10日（月）より販売します。ミッキーマウスとディズニーの仲間たちがパークでクリスマスの準備を楽しむ様子が描かれたグッズのほか、優しい色合いの衣装に身を包んだクリスマスの妖精“リルリンリン”のセーターやぬいぐるみショルダー、カチューシャなどが登場します。そのほか、東京ディズニーランドでは「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」の衣装がモチーフになったぬいぐるみバッジなどが登場します。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。

【スペシャルメニュー】

クリスマスをイメージしたスペシャルメニューを、11月1日（土）から先行販売します。

東京ディズニーランドでは、「リフレッシュメントコーナー」や「グランマ・サラのキッチン」などでクリスマスを感じていただけるメニューを販売します。また、「アイスクリームコーン」では、パークの定番メニューであるポップコーンとチュロスを使ったチョコ尽くしのサンデーも登場します。

東京ディズニーシーでは、「ホライズンベイ・レストラン」や「カフェ・ポルトフィーノ」で、ローストビーフやグリルドビーフなどをお楽しみいただけるセットが登場します。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

【東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ】

ショー鑑賞券がついた一部のプランでは、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」の鑑賞席が選択できるようになります。さらに、パークレストラン利用券がついた一部のプランでは「ホライズンベイ・レストラン」をご予約いただくことで、クリスマス期間限定メニューをお楽しみいただけます。

※「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」は、ディズニーホテルの宿泊に、滞在期間中のパークチケットやアトラクション利用券などがついた公式宿泊プランです。

※プラン内容など詳しくは東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト（https://reserve.tokyodisneyresort.jp/）をご覧ください。

◆ディズニーホテル◆

ディズニーアンバサダー（R）ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（R）、東京ディズニーランドホテルの3つのレストランでは、11月1日（土）から12月25日（木）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」をテーマにしたスペシャルメニューをご用意します。美しく彩られたクリスマスならではのメニューを、ぜひご堪能ください。

また、すべてのディズニーホテルでは、11月11日（火）から各ホテルのテーマに合わせたクリスマスデコレーションやイルミネーションが華やかで幻想的な空間を演出します。

ディズニーホテルでも心に残る特別なひとときをお過ごしください。

「エンパイア・グリル」“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー「オチェーアノ」“ディズニー・クリスマス”スペシャルブッフェ「グランパラディ・ラウンジ」クリスマスデコレーション

※メニューによって提供期間が異なります。

※ディズニーアンバサダーホテルの各店舗の一部メニューにはキャラクターがデザインされたオリジナルチャームやオリジナルコースターが付きます。

◆ディズニーリゾートライン◆

ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・クリスマス」をお楽しみいただけるラッピングモノレールを運行するほか、クリスマス期間では初めてのスタンプラリーを実施します。また、期間限定のフリーきっぷやディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。

※在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

◇イクスピアリ◇

舞浜駅前の商業施設イクスピアリでは、街の中央セレブレーション・プラザにモミの木（生木）を使用したクリスマスツリーが今年も登場します。イクスピアリの街はツリーやリース、イルミネーションでデコレーションされ、ショップやレストランでもクリスマスギフトにぴったりのアイテムや、この時期だけの限定メニューなどが登場します。

