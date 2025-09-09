【自転車保険 人気ランキング】2025年9月最新版を発表！｜自転車保険STATION

株式会社エレメントこのページでは、当社運営自転車保険メディア全体での契約件数に基づいたランキングをご紹介しています。9月最新版では、2025年8月1日～8月31日の申込み件数を基に集計しています。

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、自転車保険比較サイト 徹底比較「自転車保険STATION（ https://jitensha-hoken.info/）」において、【2025年9月最新版】自転車保険おすすめ人気ランキングTOP5を発表いたしました。

■自転車保険ランキング

https://jitensha-hoken.info/ranking/

■新着関連コラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/352_1_280828a8b6951b80103886e9a80a1f69.jpg?v=202509090456 ]詳しい自転車保険ランキングはこちら▶︎ :https://jitensha-hoken.info/ranking/個人賠償責任保険で自転車保険料を半額に！義務化対応完全ガイド

https://jitensha-hoken.info/jitensha_column/personal-liability/

TSマークとは？3色の補償内容と自転車保険の違いを完全解説

https://jitensha-hoken.info/jitensha_column/ts-mark/

■自転車保険STATION

https://jitensha-hoken.info/

当サイトでは数ある人気な自転車保険のプランの中から「保険料・補償内容」をもとに自転車保険を比較できる機能をはじめ、自転車保険の選び方の注意点、 豆知識の情報なども更新しています。

また、比較から申し込みまで、インターネットで完結するため便利にご利用頂けます。

