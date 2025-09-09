【肩こり・腰痛薬に関する調査】慢性的に肩こりまたは腰痛がある人は3割強、女性40～50代で比率高い。肩こり・腰痛がある人のうち、対処として市販薬を利用する人は5割強

マイボイスコム株式会社

■肩こりまたは腰痛がある人は約75％。慢性的にある人は3割強、女性40～50代で比率高い

■肩こり・腰痛がある人のうち、対処として市販薬を利用する人は5割強。重視点は「効能・効果」が市販薬利用者の6割強、「価格」が3割強、「飲みやすさ・使いやすさ」「即効性」「成分」が各2割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、6回目となる『肩こり・腰痛薬』に関するインターネット調査を2025年8月1日～7日に実施しました。

肩こり・腰痛の状況、対処方法などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1665_1_bb9658bb9c17606aae1a690f4a269270.jpg?v=202509090427 ]

1. 肩こり・腰痛の経験

肩こりまたは腰痛がある人は約75％です。

慢性的にある人は32.3％、女性40～50代では各4割強と高くなっています。

2. 肩こり・腰痛の状況

肩こり・腰痛がある人のうち、肩こりと腰痛の両方を感じる人は35.7％です。

「肩こりを感じる（腰痛はあまりない）」は36.8％、「腰痛を感じる（肩こりはあまりない）」は26.5％となっています。

3. 肩こり・腰痛の対処として利用するもの

肩こり・腰痛がある人が、こり・痛みの対処としてよく利用するものは（複数回答）、「市販の医薬品」が36.3％、「医師の処方薬、注射」「鍼灸、指圧、マッサージ、カイロプラクティック、整体など」「マッサージ器、マッサージチェア」「入浴剤」が各1割強です。

慢性的に肩こり・腰痛がある層では、「鍼灸、指圧、マッサージ、カイロプラクティック、整体など」が高くなっています。

4. 肩こり・腰痛の対処として利用する市販薬のタイプ

肩こり・腰痛を感じる人のうち、こり・痛みの対処として市販薬を利用する人は5割強です。

利用するタイプは（複数回答）、「湿布薬」が32.6％、「塗り薬」が23.2％です。

肩こり・腰痛の両方を感じる層では「湿布薬」の比率が高くなっています。

※時系列グラフなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

5. 肩こり・腰痛の対処として利用した市販薬

肩こり・腰痛の対処として市販薬を利用する人が、直近1年間に利用したものは（複数回答）、「ロキソニンＳ」が21.3％、「アンメルツ」「サロンパス、エアーサロンパス」「バンテリンコーワ」が各10%台となっています。

6. 肩こり・腰痛の対処として利用する市販薬選定時の重視点

肩こり・腰痛の対処として利用する市販薬選定時の重視点は（複数回答）、「効能・効果」が市販薬利用者の63.7％、「価格」が31.9％、「飲みやすさ・使いやすさ」「即効性」「成分」が各2割強です。

「効能・効果」に次いで、『アリナミン』『キューピーコーワ』主利用者では「飲みやすさ・使いやすさ」が、『アクテージ』『イブ、イブクイック』主利用者では「成分」が2位となっています。

※グラフの続きなど、より詳しいデータは【調査結果詳細】でご覧いただけます。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆肩こり・腰痛の対処方法、効果があること（全3,732件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1665_2_d30aa6ad1100031e597e8d389750b34a.jpg?v=202509090427 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1665_3_608e4d5d4d68175eb04787ada545695c.jpg?v=202509090427 ]

