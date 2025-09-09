‘ICONique’- DSQUARED2 30周年を記念した音楽トリビュート

株式会社スタッフインターナショナルジャパン

DSQUARED2(ディースクエアード)は30周年を記念し、30年にわたる創造的表現に敬意を表する、大胆な共同音楽プロジェクト「ICONique(アイコニーク)」を発表しました。

このトラックは、2025年6月のミラノファッションウィークにて、DSQUARED2の創設者であるディーン＆ダン・ケイティンが主催したエネルギーとファッションに満ちた記憶に残るパーティーでデビューしました。

「ICONique」は予想外のサプライズとして登場し、お祝いムードを高め、音楽とファッションの交差点におけるブランドのレガシーをさらに確固たるものにしました。

「ICONique」には豪華なアーティスト陣が名を連ねました。3度のグラミー賞ノミネートを誇るアトランタ出身のラップ界のライジングスターLatto(ラトー)、グラミー賞に複数回ノミネートされたアーティスト／ソングライター／プロデューサーのJC Chasez(JC シャゼイ)、グラミー賞ノミネート歴を持ち、ゴールデングローブ賞を受賞したプロデューサーJimmy Harry(ジミー・ハリー)、そしてディーン＆ダン・ケイティン自身も参加しました。

本楽曲は、InstagramおよびTikTok上で公式音源としてリリースされました。

また、音楽にあわせて制作された映像はYouTubeで公開されており、DSQUARED2の30年にわたる歴史を映像でたどる旅となっています。アーカイブ映像と、今年の記念イベントからのエクスクルーシブなシーンが融合されており、1965年の創業以来DSQUARED2を特徴づけてきた精神と創造性への鮮やかなオマージュをささげています。

TikTok 音源リンク: https://www.tiktok.com/t/ZP8h3YRvq/

IG 音源リンク: https://www.instagram.com/reels/audio/709082322293741

YouTube MVリンク: https://youtu.be/NEKsnM1B4d0

