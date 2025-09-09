実写インタラクティブ宮廷アドベンチャー新作『盛世天下～女帝への道～』堂々リリース！Steam版はローンチセールで20%OFF！モバイル版も同時配信！

Tencent Holdings Ltd.

New One Studioが総力を挙げて制作した、実写インタラクティブ宮廷アドベンチャー最新作『盛世天下～女帝への道～』。多くのユーザーから期待が寄せられていた本作が、本日よりSteam、App Store、Google Playの各プラットフォームで一斉に配信を開始いたしました。Steam版の価格は1,200円。さらに、リリースを記念し、期間限定で20%OFFとなる大変お得なローンチセールを実施中です。ぜひこの機会に、お得な価格でスリリングな東洋の宮廷で繰り広げられる、権謀術数の世界をご体験ください。名もなき一人の少女から、やがては生殺与奪の権を握り、権力の頂点に君臨する女帝へ――その伝説的な生涯を、あなた自身の選択で紡いでいきましょう。

プロモーション映像リンク：https://youtu.be/YmvGYwu5E60

スリリングな宮廷アドベンチャーの幕開け。東洋の権謀術数が織りなす、「命がけ」の美学をその目に

スリリングな宮廷ならではの権謀術数と、生き残りをかけた戦いを体験してみませんか？『盛世天下～女帝への道～』では、ユーザーは少女「武元照」として後宮の世界へ足を踏み入れ、生死を分ける過酷な選択を重ねながら、その知恵と度胸で頭角を現していきます。陰謀渦巻く宮廷では、登場人物たちの何気ない言動すべてに裏があるかもしれません。一歩判断を誤れば、誰かの駒にされ、命を落とすことさえあるでしょう。これは知恵と度胸が試される試練。慎重に、そして深く考え抜いた者だけが、生き残り、大業を成し遂げられるのです。

百を超えるストーリー分岐。史実に名を刻む者たちの運命は、あなたの手に

『盛世天下～女帝への道～』は、単にストーリーを追うだけのゲームではなく、自ら運命を切り拓いていく壮大な物語なのです。本作は史実を基にしながらも、100種類以上の分岐エンディングと、奥深く作り込まれたキャラクターとの交流イベントが緻密に設計されています。あなたの下す決断が、登場人物すべての運命を大きく左右するのです。彼らの表情や言葉の裏に隠された真意を読み解くことこそが、正しい判断を下すための鍵となります。女帝への道は、幾多の困難と試練に満ちています。しかし、その選択の積み重ねこそが、あなた自身の運命をその手に引き寄せ、唯一無二の伝説を紡ぎ出すのです。

圧倒的没入感の実写映像：栄華を極めた唐帝国の壮麗な世界を再現

『盛世天下～女帝への道～』は、全編を実写映像で制作したフルモーションビデオ作品です。制作チームは衣装やメイクに徹底的にこだわり、きらびやかな唐の宮廷や風景を見事に再現。その一つ一つのディテールから、作り手の情熱を感じられるはずです。もし、あなたが日々の喧騒から離れたいと願うなら、まるで一本の映画のようなこの宮廷アドベンチャーの世界に飛び込んでみませんか？そこでは、まるで生きているかのような登場人物たちと出会い、波乱に満ちた歴史のうねりをその身で感じることになるでしょう。今までにない、極上の没入感を誇る実写インタラクティブ・アドベンチャー体験があなたを待っています。

『盛世天下～女帝への道～』は、本日よりSteam、App Store、Google Playにて正式に配信を開始しました。リリース時点では、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、英語、タイ語の計6言語に対応しています。宮廷の権謀術数に心を奪われる方も、スリリングなストーリーがお好きな方も、あるいは実写インタラクティブというジャンルに興味がある方も、ぜひ『盛世天下～女帝への道～』の世界へ。この冒険の中で、あなただけの楽しみ方がきっと見つかります！

Steamダウンロードリンク: Road To Empress on Steam(https://roadtoempresssns.onelink.me/a7vv/rte)

App Storeダウンロードリンク: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.n1studio.sstx(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.n1studio.sstx)

Google Playダウンロードリンク: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.n1studio.sstx(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.n1studio.sstx)

X：https://x.com/RoadtoEmpressjp(https://x.com/roadtoempressjp)

YouTube：https://www.youtube.com/@RoadtoEmpressOfficial