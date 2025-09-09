ハンドヘルドイメージャー市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会および洞察分析（2025～2035年）である。
サーベイレポーツLLCは、2025年9月に「ハンドヘルドイメージャー市場の調査報告書」を発表した。この報告書は、解像度別（1MP未満、1～5MP、5MP超）、用途別（小売・物流、製造・産業、ヘルスケア、セキュリティ・監視、その他）、フォームファクター別（ピストルグリップ型、インライン型、リング型、その他）に基づく市場セグメンテーションを対象とし、2025年から2035年にかけての世界市場分析、トレンド、機会および予測を提供している。報告書は、ハンドヘルドイメージャー市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場ダイナミクスを強調している。
ハンドヘルドイメージャー市場概要
ハンドヘルドイメージャーは、セキュリティ、産業検査、医療診断、小売などのさまざまな用途において画像を取得・解析・表示するために設計された携帯型デバイスである。これらのデバイスは通常、赤外線、熱、X線などの先進的なイメージング技術を用いて、隠れた物体を検出したり、欠陥を特定したり、温度変化を監視したりする。コンパクトで操作性に優れ、リアルタイムの可視化を可能にすることから、機動性や利便性が重要な現場作業やオンサイト検査に最適である。防衛、法執行、ヘルスケア、製造分野などで広く活用されている。効率的で非侵襲的な診断・モニタリングツールへの需要の高まりが、世界的にハンドヘルドイメージャーの採用を推進している。
サーベイレポーツの専門家による市場調査分析によれば、ハンドヘルドイメージャー市場規模は2025年において44億米ドルを創出したとされる。さらに、市場シェアは2035年末までに121億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は約10.6% のCAGRで成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038120
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329261&id=bodyimage1】
サーベイレポーツのアナリストによる定性的なハンドヘルドイメージャー市場分析によれば、市場規模の拡大要因は以下の通りである。セキュリティおよび防衛分野での採用拡大, セキュリティおよび監視ニーズの高まり, 産業および医療分野での用途拡大, ヘルスケア分野における需要増加, 公共安全への懸念の高まり ハンドヘルドイメージャー市場における主要企業には、Zoro Tools, Inc.、Fluke Corporation、Teledyne FLIR LLC、Leonardo DRS、General Dynamics Corporation、BAE Systems、Robert Bosch GmbH、Raytek Direct、Zebra Technologies Corp.、Opgal Optronics Industries Ltd. が含まれる。
また、当社のハンドヘルドイメージャー市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその国々に関する詳細な分析が盛り込まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国におけるハンドヘルドイメージャー市場規模、成長分析、主要市場プレーヤーの評価
● 世界のハンドヘルドイメージャー市場における需要と機会の分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、対象期間：2033年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
目次
● 各国におけるハンドヘルドイメージャー市場規模、成長分析、主要市場プレーヤーの評価
● 世界のハンドヘルドイメージャー市場における需要と機会の分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、対象期間：2033年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言