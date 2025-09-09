世界のケーブル止水テープ市場の競争環境分析と主要企業ランキング2025
ケーブル止水テープとは何か？──ケーブル保護における不可欠なソリューション
ケーブル止水テープとは、電力・通信・データ伝送などに用いられるケーブルの内部・外部構造において、水分や湿気の侵入を防ぐために使用される特殊テープである。このテープは、水分との接触によって膨潤・吸収する性質を持ち、ケーブル内部の空隙を迅速に充填し、電気的絶縁性と機械的強度を維持する役割を果たす。主に不織布、合成繊維、吸水性ポリマーなどの複合材料から構成されており、耐久性・柔軟性・加工性のバランスに優れている。地下敷設ケーブルや海底ケーブル、高湿度環境下での電力インフラにおいて、信頼性向上と長寿命化を実現する重要な部材として、メーカー・エンジニアリング会社の間で注目度が高まっている。
市場の成長は続くのか？──着実な成長を示すグローバル需要と規模
近年、電力インフラの近代化や通信ネットワークの高速化に伴い、ケーブルの信頼性要求が一層高まっている。こうした背景の中、ケーブル止水テープ市場は着実に拡大しており、LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルケーブル止水テープ市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の年平均成長率（CAGR）は4.2%と予測されている。特にスマートグリッド・再生可能エネルギー分野での電力伝送や、大容量データセンターの通信ケーブル需要が成長を牽引している。また、都市の地下化・海底ケーブルの設置といったプロジェクトの増加も、市場の堅調な成長を下支えしている。さらに、防災・安全性への意識の高まりにより、ケーブル障害のリスク低減を目的とした製品採用が、インフラ投資の中で重要視されつつある。このように、地味ではあるが必要不可欠な存在として、ケーブル止水テープの需要は今後も継続的に増加すると見込まれる。
図. ケーブル止水テープ世界総市場規模
【画像】
【画像】
図. 世界のケーブル止水テープ市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
誰がこの市場を動かしているのか？──寡占化と技術主導の競争構造
ケーブル止水テープ市場は、技術的ノウハウと製造品質が重視される分野であるため、世界的には限られたプレイヤーによる寡占構造が形成されている。主要企業としては、Geca Tapes（Magnera）、Freudenberg Performance Materials、Chase Corporationなどの欧米企業に加え、Yangzhou Tengfei Cable Electric Appliance Materials、JYTAPE、Weihai Hongda Cable Materialなどの中国・アジア企業も存在感を示している。2024年時点で、世界のトップ10企業が約60%の市場シェアを占めており、価格競争よりも「品質・性能・供給安定性」が顧客の判断軸となっている。特に高湿度環境や海底用途では、認証基準や耐久性評価が厳格であるため、既存の実績や納入履歴が強い参入障壁となる。また、グローバル展開を図るためには、ローカル市場の規格対応や物流体制も含めた総合的なサービス力が求められている。
【画像】
【画像】
