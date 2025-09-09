「2025イトイカップ　ジュニアサマージャンプ大会」開催！

株式会社イトイグループホールディングス

株式会社イトイグループホールディングス(本社：北海道士別市朝日町／代表取締役 菅原大介、以下イトイGHD)は、9月14日（日）に「2025イトイカップ ジュニアサマージャンプ大会」を開催することをお知らせいたします。

当日は、全国から集まった夢を持つ小学生・中学生ジャンパーたちが、朝日町三望台シャンツェ（士別市朝日町中央4027）を舞台に元気いっぱいのジャンプを披露します。大会の模様は、現地で無料観戦いただけるほか、イトイグループホールディングス公式YouTubeチャンネルにてLIVE配信も予定しています。

■開催概要

・ 日 時：2025年9月14日（日） 9:30試技開始

・ 場 所：朝日三望台シャンツェ（土別市朝日町中央4027

・ 観 戦：無料（YouTube公式チャンネルにてLIVE配信有）

■スキージャンプ体験会

・ 時 間：9:00～12:00

・ 小さなジャンプ台を使って、どなたでも体験できるイベントです。

・ ジャンプに少しでも興味がある方や、一度体験してみたい方のご参加をお待ちしています。

※体験会参加者には、抽選券を配布！終了後に豪華景品が当たる抽選会を実施します。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社イトイグループホールディングス

広報担当：鴨田

電話：0165-28-2600

メールアドレス：ayuka@itoi-asahi.jp