「2025イトイカップ　ジュニアサマージャンプ大会」開催！

写真拡大

株式会社イトイグループホールディングス

株式会社イトイグループホールディングス(本社：北海道士別市朝日町／代表取締役　菅原大介、以下イトイGHD)は、9月14日（日）に「2025イトイカップ ジュニアサマージャンプ大会」を開催することをお知らせいたします。




当日は、全国から集まった夢を持つ小学生・中学生ジャンパーたちが、朝日町三望台シャンツェ（士別市朝日町中央4027）を舞台に元気いっぱいのジャンプを披露します。大会の模様は、現地で無料観戦いただけるほか、イトイグループホールディングス公式YouTubeチャンネルにてLIVE配信も予定しています。


■開催概要


・ 日　時：2025年9月14日（日） 9:30試技開始


・ 場　所：朝日三望台シャンツェ（土別市朝日町中央4027


・ 観　戦：無料（YouTube公式チャンネルにてLIVE配信有）



■スキージャンプ体験会


・ 時　間：9:00～12:00


・ 小さなジャンプ台を使って、どなたでも体験できるイベントです。


・ ジャンプに少しでも興味がある方や、一度体験してみたい方のご参加をお待ちしています。


※体験会参加者には、抽選券を配布！終了後に豪華景品が当たる抽選会を実施します。



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社イトイグループホールディングス　
広報担当：鴨田
電話：0165-28-2600　
メールアドレス：ayuka@itoi-asahi.jp