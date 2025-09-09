「2025イトイカップ ジュニアサマージャンプ大会」開催！
株式会社イトイグループホールディングス
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社イトイグループホールディングス(本社：北海道士別市朝日町／代表取締役 菅原大介、以下イトイGHD)は、9月14日（日）に「2025イトイカップ ジュニアサマージャンプ大会」を開催することをお知らせいたします。
当日は、全国から集まった夢を持つ小学生・中学生ジャンパーたちが、朝日町三望台シャンツェ（士別市朝日町中央4027）を舞台に元気いっぱいのジャンプを披露します。大会の模様は、現地で無料観戦いただけるほか、イトイグループホールディングス公式YouTubeチャンネルにてLIVE配信も予定しています。
■開催概要
・ 日 時：2025年9月14日（日） 9:30試技開始
・ 場 所：朝日三望台シャンツェ（土別市朝日町中央4027
・ 観 戦：無料（YouTube公式チャンネルにてLIVE配信有）
■スキージャンプ体験会
・ 時 間：9:00～12:00
・ 小さなジャンプ台を使って、どなたでも体験できるイベントです。
・ ジャンプに少しでも興味がある方や、一度体験してみたい方のご参加をお待ちしています。
※体験会参加者には、抽選券を配布！終了後に豪華景品が当たる抽選会を実施します。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社イトイグループホールディングス
広報担当：鴨田
電話：0165-28-2600
メールアドレス：ayuka@itoi-asahi.jp