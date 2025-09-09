10/1実施！電通元社長・榑谷氏が語る「ディープテックというキャリア選択」

Craif株式会社

バイオAIスタートアップのCraif株式会社（本社：東京都新宿区、CEO：小野瀬 隆一、以下Craif）は、「ディープテックというキャリア選択」をテーマに、ディープテックの可能性や若手人材がスタートアップに挑む意義を探るキャリアフォーラムを開催します。

当日は、Craifの事業戦略統括であり、株式会社電通 元代表取締役社長の榑谷 典洋氏が登壇。メディア・コンテンツやデジタルマーケティングの最前線で新規事業と会社経営を牽引してきた同氏が、次なるキャリア機会としてディープテックに踏み出した背景を紹介し、20代で培った経験を30代で社会的インパクトへ転換するためのキャリア戦略について議論します。

単なるキャリア論にとどまらず、具体的な事例やリアルな視点を掘り下げることで、参加者一人ひとりが自分らしいキャリアの可能性に気付き、次の一歩を踏み出すきっかけとなる場を目指します。

電通元社長・榑谷氏が語る「ディープテックというキャリア選択」

■イベント概要

・日時：2025年10月1日（水）開場18:30 / プログラム19:00～21:30

・会場：Craif本社（東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F）

・形式：オフライン開催（限られたお席でのご案内になります）

・申し込み：https://hrmos.co/pages/craif/jobs/01event

（締め切り：2025年9月26日（金）まで）

※応募者多数の場合は 抽選でのご案内となります。

※参加可否のご連絡は、開催日の2日前までに順次お知らせいたします。

■プログラム

■ 榑谷氏のインタビュー記事「がんという社会課題の解決に向けて」を同時公開！

- オープニング（Craif CEO 小野瀬 隆一）テーマ: 「テクノロジーの未来を日本から切り拓くCraifの挑戦」概要：世界をより良く変える挑戦──Craifの歩みとこれからを語ります。- 基調講演（榑谷 典洋氏）テーマ: 「ディープテックというキャリアの選択肢」概要：電通でのキャリアとCraif参画のストーリーを交えながら、経験や学び、組織や人との向き合い方、そしてキャリアについて、等身大でお話しいただきます。- 対談（小野瀬 隆一 × 榑谷 典洋氏）テーマ: 「30代の挑戦が、時代を動かす」概要：「スタートアップは本当にリスクが高いのか」、ディープテックの可能性やスタートアップで活躍できる人材像をリアルに語りながら、30代からのキャリアの選び方と挑戦の意義に迫ります。- 分科会 / 懇親会概要：小テーブルに分かれ、30代でキャリアにおいて大きな意思決定をした社員と直接話すことで挑戦のリアルを体感いただけます。

電通で社長を務めた榑谷氏が、なぜ次の挑戦にスタートアップを選んだのか。バイオテクノロジーやAIの進展で、急速に変わりつつある世界の医療。「日本は遅れを取るのでは」という焦燥感を抱いていた榑谷氏がCraifに参画した背景を語ります。

がんという社会課題の解決に向けて｜事業戦略統括 榑谷 典洋

URL：https://note.com/craif/n/nf871beb91306

■事業戦略統括 榑谷 典洋氏 プロフィール

株式会社電通グループで、Japan CEOをはじめとして、電通、電通デジタル、電通総研（旧・電通国際情報サービス）などの要職を歴任。メディア、プラットフォーム、コンテンツ、エクスペリエンス等のパートナーとのコラボレーションや仕組みづくりを通じて、幅広いクライアントの課題解決に貢献。2024年より、トランスコスモス株式会社の取締役（社外・独立）、公益財団法人四国民家博物館の評議員に就任。

■代表取締役（CEO）小野瀬 隆一 プロフィール

幼少期をインドネシアと米国で過ごし、早稲田大学国際教養学部在籍時にカナダのマギル大学に交換留学。卒業後は三菱商事に新卒入社、4年間米国からシェールガスを日本に輸入するLNG船事業に従事。2016年5月にはサイドビジネスで民泊会社を創業、全国で事業を展開。その後、「人類の進歩に寄与する事業を興し続ける」事を人生のテーマに定め2018年4月に三菱商事を退職、2018年5月Icaria Inc.創業。がんとの戦争に終止符を打つことをミッションに、生体分子の網羅的解析でがん医療の改革を目指す。

2021年Forbes Asiaよりアジアを代表する「30歳未満」に選出。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2024年3月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がん検査「マイシグナル(R)シリーズ」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/