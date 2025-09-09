まるでワンちゃん！SNSで話題のスイーツ！「ワンナコッタ」がなんばマルイに登場！

株式会社丸井グループ

なんばマルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）B1Fに、SNSでリアル過ぎると話題の「ワンナコッタ」が人気のスイーツ＆コーヒー「coffee kissa パールズ」が期間限定オープンいたします。

■見て癒やされ、食べて満足！“食べるアート”スイーツが登場

「かわいすぎて、スプーンが入れられない！」

SNS上で、そんな声が続出する「coffee Kissa パールズ」から誕生した新感覚スイーツ「ワンナコッタ」です。まるで本物の子犬がちょこんと横になっているかのような、リアルなフォルム。ふんわり垂れた耳、くるんとした前足に、つぶらな瞳。そのあまりのかわいさは、まさに“映える”スイーツです。

ワンナコッタ 1,300円（税込）

「ワンナコッタ」は見た目だけじゃ終わりません。金賞を受賞した香り豊かなエスプレッソを使った、なめらかでとろけるパンナコッタ。一口食べれば、ミルクのコクに加えて、ふんわり広がるエスプレッソの香りと、ほんのり感じるほろ苦さがマッチした味わい。「かわいい」と「おいしい」を、どちらも妥協せずに届けたい。そんな想いから生まれた、“癒やしと驚き”を同時に楽しめる一品です。

コーヒーブレイクに、ギフトに、ご褒美に。

「ワンナコッタ」に癒やされて、ちょっぴり贅沢な気分になれるひとときをお届けします。

■本格エスプレッソと癒やしスイーツの贅沢「coffee kissa パールズ」

1950年創業、時代を超えて愛され続けてきた「coffee Kissa パールズ」は、本格エスプレッソが楽しめる大阪・天王寺にある老舗カフェです。

自慢の一杯は、香り高くまろやかな味わいのエスプレッソ。口に含んだ瞬間に広がる芳醇なアロマ、続いてやってくる深いコクと、ほのかに残る心地良い苦み。

使用しているのは、2020年の焙煎豆品評会で金賞を受賞した厳選された豆。イタリアエスプレッソ協会からも「本場の味」として公式に認定された、確かな品質を誇ります。豆の選定から焙煎まで、すべてに妥協のない姿勢が、一杯の中に凝縮されています。

この味を生み出しているのが、3代目オーナー。全国バリスタ大会で3位入賞の実力者です。日々の一杯に心を込め、抽出の温度や時間にいたるまで、徹底的にこだわり抜いています。その手から生まれるエスプレッソには、長年にわたり積み上げてきた経験と、コーヒーへの深い愛情が詰まっています。

■イベント概要

開催場所：なんばマルイ B1F カレンダリウム

開催期間：9月10日（水）～9月15日（月）

営業時間：11:00～20:00

