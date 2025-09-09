猫好き必見！イラストレーター「みりん」初のコラボストア「みりん×猫乃メメ POPUP すとあ」が渋谷モディにオープン！
渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）1Fにて、「みりん×猫乃メメ POPUP すとあ in 渋谷モディ」をオープンいたします。
■「みりん×猫乃メメ POPUP すとあ in 渋谷モディ」とは
猫好き必見！ゆるっとほっこりするイラストが特徴のイラストレーター「みりん」が、大人気VTuber「猫乃メメ」の愛猫「かっきー」を描いたコラボイベントです。みりんが創り出すほっこりかわいい世界観をそのまま体験できる特別な展示や、ここでしか手に入らないイベント限定グッズが勢揃い！
ユニークなアイテムや、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットも多数ご用意しています。友達や家族と一緒に「わくわく」と「かわいい」を感じに、ぜひ遊びに来てください！
■会場限定オリジナルカプセルトイ
会場でしか手に入らない、特別なアクリルキーホルダーのカプセルトイが登場します！一般販売では手に入らない限定デザインをゲットするチャンスです。全8種類の魅力的なデザインがあなたを待っています。どれが当たるかはお楽しみ！ぜひこの機会を逃さず、「わくわく」と「かわいい」を存分に体験してください。（1回500円、全8種類）
■オープニングキャンペーン
9月14日（日）11:00～13:00 みりんさん在廊
みりんさん本人が、キャンパス購入者またはアクリルキーホルダーカプセルトイ購入者対象でサイン会を実施いたします！
▼みりん
https://www.instagram.com/mirin_mi123/
9月14日（日）13:00～15:00 猫乃メメさん バーチャル店員実施
大人気VTuber猫乃メメさんとモニター越しにお話しできます！
▼猫乃メメ
https://www.youtube.com/@nekonomeme
イベント限定ミニカードプレゼント
9月9日（火）～ 2025年9月15日（月・祝）の期間中、お買上げのお客さまにイベント限定ミニカードをプレゼント！
※金額問わず、お一人さま1枚のお渡しとなります
※数に限りがございます
■イベント概要
開催期間：2025年9月9日（火）～ 2025年9月15日（月・祝）
開催場所：渋谷モディ 1F イベントスペース
営業時間：11:00～20:00（9月9日（火）は15:00オープン）
▼渋谷モディ
https://www.0101.co.jp/721/
▼丸井
https://www.0101.co.jp/