5万組のZ世代カップルが選んだペアアクセサリー専門ブランド『Nicoiro（ニコイロ）』のPOPUPストアを渋谷モディで初開催！
渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：⻘野 真博）4Fにて、ペアアクセサリー専門ブランド『Nicoiro（ニコイロ）』のPOPUPストアを開催いたします。
オンライン限定の『Nicoiro』の商品を、直接手にとってお求めいただけるチャンスです。
■『Nicoiro』について
ペアアクセサリーを専門に取り扱う『Nicoiro』は、Z世代カップルに高い人気を誇る、オンラインで展開するブランドです。
「ペアルックをもっと身近に」をコンセプトに、大切な人とおそろいを持つ特別なドキドキをお手頃価格でご提供し、これまで5万組のカップルに選ばれております。
100種類以上のアイテムと、シルバー製で金属アレルギーに配慮した素材を使用しており、ペアで1万円以下とお手頃なのも特徴です。
■商品一例
ペアネックレス S925製【NOPN1】 8,980円（税込）
当ブランド人気No.1。“永遠の愛”を意味するメビウスリングがおしゃれなペアネックレス。片方のリングにはきらめくキュービックジルコニアが散りばめられ、シンプルで上品なデザインが魅力です。大切な人とのペアネックレスは身に着けているだけで日々に輝きを与えます。
https://nicoiro-pairlook.com/products/original-pairnecklace-1
ペアリング 流星 S925製【NSPR18】 7,980円（税込）
SNS人気No.1。美しい夜空と流れ星をイメージしたシルバーリング。ラメ加工が施されたブルーはまるで夜空のように輝きます。レディースモデルには大粒のキュービックジルコニアをあしらい、手元を華やかに演出。二人だけの世界観を楽しめる特別なペアリングです。
https://nicoiro-pairlook.com/products/select-pairring-18
ペアリング 永遠の愛を表現 S925製【NOPR1】 7,980円（税込）
毎日つけていたくなるシンプルさ。無限をモチーフにした交差デザインが美しいシルバーペアリング。レディースモデルは柔らかさと上品さを兼ね備えた仕上がりに。サイズ調整が可能なため、その日の気分に合わせて着ける指を変えられるのも魅力です。
https://nicoiro-pairlook.com/products/original-pairring-1
■「カプセル抽選会」など、POPUPストアだけの特典！
公式Instagramをフォローいただいた方を対象に「カプセル抽選会」を開催。ハズレなしで、『Nicoiro』商品や割引券などが当たります！
また、ご購入のお客さまには、「写真撮影＆その場でプレゼント」の特典もご用意！
ぜひ、リアルのPOPUPストアならではのブランド体験をお楽しみください。
■ イベント詳細
開催期間：2025年9月10日（水）～9月16日（火）
開催時間：11:00～20:00（最終日は18:00まで）
会場：渋谷モディ 4Fイベントスペース
決済方法：現金、クレジットカード、QR決済、電子マネーなど各種キャッシュレス決済に対応しております。
※営業時間は急遽変更となる場合がございます
※混雑時はショップへの入場時刻が遅れる場合がございます
※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます
※状況により入場制限、整理券配布を行う場合がございます
