【9月18日(木)10時開催】“マーケの常識”疑ってみたら、うまくいった。 ～あえて逆を行った12社の仮説と、その成果～にウルテクが登壇

ログリー株式会社

アカウントインテリジェンスツール※1『ウルテク』を提供するログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉永浩和、証券コード：6579、以下、ログリー）は、「“マーケの常識”疑ってみたら、うまくいった。 ～あえて逆を行った12社の仮説と、その成果～」に登壇することをお知らせします。

※1:アカウントインテリジェンスツールとはターゲット企業や担当者のニーズや購買意図をデータ解析で可視化し、マーケティングおよび営業活動の精度と効果を向上させるツールです。

イベント概要

ABテスト、配信セグメント、投稿頻度、LP構成…。私たちが信じていた「マーケの常識」は、今も通用するのか？本イベントでは、あえて“逆”を選んだ12社が登壇。

「ABテストをやめた」「広く配信した」「投稿を減らした」など、常識を疑いながら独自の仮説で成果を出した施策を、赤裸々に語っていただきます。施策が頭打ちになっているマーケターの方へ。次の一手の“判断軸”を、このイベントで見つけてください。

こんな人におすすめ

詳細を見る :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sey8g3zNLEtm?utm_source=logly

・現在のマーケティング施策が頭打ちで行き詰まりを感じている方

・常識にとらわれない、新しいマーケティングの切り口や事例を求めている方

・施策の成果を最大化するための、新たな「判断軸」を見つけたい方

開催概要

イベント名：

“マーケの常識”疑ってみたら、うまくいった。～あえて逆を行った12社の仮説と、その成果～



開催日時：

・2025年09月18日(木) 10:00 - 14:20(ライブ配信)

・2025年09月19日(金) 10:00 - 14:20(録画配信)



開催場方法：

オンライン



参加費用：

無料

当社の登壇内容

日時：2025年9月18日(木) 11:50-12:10 / 2025年9月19日(金) 11:50-12:10

登壇テーマ：数をこなす営業を辞め、商談獲得を飛躍的に向上させるプローチ手法とは

会社概要

詳細を見る :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sey8g3zNLEtm?utm_source=logly

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と アカウントインテリジェンスツール ウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

お問い合わせ先

ログリー株式会社 ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp