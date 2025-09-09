エイチームが誇るデジタル集客ノウハウを結集した「売上向上支援サービス」がスタート

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である、株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：間瀬文雄）は、長年培ってきた自社メディア運営のノウハウを法人向けに展開するため、新たに「売上向上支援部」を設立し、「売上向上支援サービス」（デジタルマーケティング支援サービス）の提供を2025年9月より本格的に開始いたします。当サービスの提供により、世の中の多くの企業が抱えるデジタル集客の課題を解決してまいります。

■「売上向上支援サービス」の概要

エイチームライフデザイン法人向け「売上向上支援サービス」提供開始集客支援・コンサルティングサービスを提供

「売上向上支援サービス」とは、「もっと効率的に見込み顧客に広告を届けたい」「CPA（顧客獲得単価）第一の運用に限界を感じるが他の打ち手が見えない」といった企業の集客課題を解決するため、エイチームグループが長年自社で培った「デジタルマーケティング力」と「技術力」を活用し、法人のお客様のデジタル集客を支援するサービスです。デジタル広告の運用・代行やLP制作、SEO支援、コンサルティングなど、幅広いメニューを通じて、お客様のさらなる事業成長をサポートします。

■「売上向上支援サービス」開始の背景

近年、企業のデジタル集客は、手法の多様化・高度化が進み、専門的な知識やノウハウが不可欠となっています。多くの企業がデジタル集客に課題を抱える一方で、専門人材の確保やノウハウの蓄積が困難な現状があります。

デジタル集客課題に対してソリューションを提供

こうした課題を解決するため、エイチームライフデザインは、利用実績540万件以上※1の車査定・車買取サイト「ナビクル(https://www.navikuru.jp/)」や、引越し業者への見積もり依頼件数6,492万件※2の引越し比較・予約サイト「引越し侍(https://hikkoshizamurai.jp/)」、日本最大級※3のエンジニアコミュニティ「Qiita(https://qiita.com/)」など、エイチームグループが運営する多様なサービスで培ってきたデジタルマーケティングノウハウ・豊富な顧客データを法人向けに提供することで、企業の売上向上を支援する「売上向上支援サービス」を展開していきます。

エイチームライフデザインが展開する「売上向上支援サービス」は、エイチームホールディングスが「中期経営計画（FY2025-FY2028）」で掲げる「売上向上支援カンパニー」への変革を推進するための取り組みでもあります。https://ssl4.eir-parts.net/doc/3662/tdnet/2499664/00.pdf

※1 2024年10月時点 ※2 2025年4月現在 ※3「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています。

■「売上向上支援サービス」の特徴・メニュー例

エイチームライフデザインが提供する「売上向上支援サービス」は、単なるコンサルティングや広告運用代行に留まらず、自社メディア運営で培った実践的なデジタルマーケティングノウハウと、獲得した豊富な顧客データを活用することで、お客様の事業成長を伴走しながら支援します。

メニューの一例- CPA（顧客獲得単価）ではなく利益最大化をベースとした運用型広告の運用代行- 「引越し侍」「ナビクル」「Qiita」など、エイチームグループのサービスで得られたノウハウ・顧客データを活用したディスプレイ・SNS広告の運用代行- リード獲得から、コール商談獲得まで、ワンストップの支援

より詳しいサービス内容については、サービスサイトをご覧ください。まずは、エイチームグループの「デジタルマーケティングの成功事例」や「事業成長のヒント」について、話だけでも聞いてみたいという方も、お気軽にお問合せください。

▼サービスサイトはこちら

https://life-design.a-tm.co.jp/service/business-boost/

■「売上向上支援サービス」責任者のコメント

このたび提供を開始した「売上向上支援サービス」は、エイチームホールディングスが「中期経営計画（FY2025-FY2028）」で掲げる「売上向上支援カンパニー」への変革に向けた、重要な第一歩です。私たちはこれまで、「引越し侍」や「ナビクル」など業界トップクラスのメディアを創り上げてきました。それができたのは、デジタルマーケティング・開発・営業、それぞれの分野で培った高い専門力にあると考えています。またメディア事業を通じ、多くの企業様の集客をご支援してきた中で、単に集客数を増やすだけでは解決できない「成果」への課題を抱える企業が多いことを痛感してきました。「売上向上支援サービス」は、私たちがメディア運営で培ったノウハウを企業様にも提供し、より本質的で持続的な事業成長をサポートしていきます。

特に私たちは、大きく二つの領域に強みがあると考えています。一つは、集客だけでなく、その後のアポイント獲得まで一貫して支援し、効率的な仕組みを構築できること。もう一つは、私たちが保有する顧客データや高い顧客解像度を活用し、お客様のビジネスに最適な形で価値を届けられることです。今後も、エイチームホールディングスの成長戦略であるM&Aなどを通じて、この強みをさらに拡大していく予定です。私たちは、クライアントの成果に徹底的にコミットする会社です。お客様のビジネス成長に併走し、事業の可能性を最大限に引き出すパートナーとして、ぜひ私たちにご期待ください。

株式会社エイチームライフデザイン 売上向上支援部 部長 渡邉 秀治

■株式会社エイチームライフデザインについて

株式会社エイチームライフデザインは、人生のイベントや日常生活に密着したサービスを展開しています。今後、顧客体験向上と複数サービス間のシナジーをさらに強化することにより、一人ひとりの「まよい」に寄り添い、ITと人の力で「よくわかる」、「簡単にできる」、「安心できる」を提供し、背中を押すことで、「よかった」をお届けする存在になることを目指してまいります。

https://life-design.a-tm.co.jp/

■株式会社エイチームホールディングスについて

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：838百万円（2024年10月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。