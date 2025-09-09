話題の韓国グルメ体験「漢江(ハンガン)ラーメン」韓国屋台ハンサム海浜幕張店で2025年9月10日(水)販売スタート！

株式会社一家ホールディングス

株式会社一家ホールディングスの連結子会社である株式会社一家ダイニングプロジェクト(本社：千葉県市川市、代表取締役社長：武長 太郎)が運営する、本場韓国屋台の雰囲気と人気韓国料理をリーズナブルに楽しめる「韓国屋台ハンサム 海浜幕張店」は、店内の一部を改装して袋麺専用のラーメン調理器2台を設置し、2025年9月10日(水)より、韓国で人気の“自分で作って楽しむラーメン体験”『漢江(ハンガン)ラーメン』を店内でお楽しみいただけるようになります。

『漢江（ハンガン）ラーメン』とは

『漢江(ハンガン)ラーメン』は、韓国・ソウルの漢江（ハンガン）河川敷で、コンビニで購入した袋麺をその場で作って食べる食体験が名前の由来となっています。韓国ドラマや旅行者のSNSで紹介されたことで一気に広まり、手軽さとアレンジ性が魅力となり、今話題を集める韓国グルメ体験です。

韓国屋台ハンサム 海浜幕張店での『漢江（ハンガン）ラーメン』の楽しみ方

韓国の食体験を再現

- お席で漢江(ハンガン)ラーメンとトッピングを注文（スタッフに直接またはモバイルオーダー）- 店内中央のラーメン調理器へ移動- 好きな袋麺を選び、トッピングを受け取る- 専用カップに麺・スープ・薬味を入れる- 麺の種類に合わせた番号のボタンを押して調理- お好きなタイミングでトッピングを追加し完成

韓国ソウルの漢江の河川敷で楽しむ“即席ラーメン体験”を再現。

ご自身でラーメンを仕上げるワクワク感を楽しめます。

豊富なラインナップ

汁あり、汁なし、辛さレベル0～4まで、人気の「辛ラーメン」「ブルダック炒め麺」を含む全13種類をご用意。本場の辛さを楽しみたい方から、辛いものが苦手な方まで、幅広く選んでいただけます。

自由なアレンジ

トッピング（別料金）でお好みの味にアレンジ可能。

生卵、スライスチーズ、温泉たまご、キムチなど韓国らしいトッピングで自分だけの一杯を作れます。

韓国屋台の雰囲気を再現した快適な店内で話題の食体験

天候に左右されない快適な店内で話題の食体験をご体感いただけます。

韓国屋台の雰囲気を再現したネオンが彩る店内は、写真や動画にも映える華やかな雰囲気です。

『漢江（ハンガン）ラーメン』販売概要

商品名：漢江(ハンガン)ラーメン 全13種類

販売開始日：2025年9月10日（水）

販売店舗：韓国屋台ハンサム 海浜幕張店

利用方法：店内飲食

価格：500円（税込550円）

トッピングは１個まで無料、

2個目以降は+100円(税込110円)

韓国屋台ハンサムとは

「韓国屋台ハンサム」は、日本にいながらも韓国屋台の雰囲気さながらに、サムギョプサルやキンパ、スンドゥブなどの定番料理をはじめ、チャミスルやマッコリなどの人気韓国料理をリーズナブルに楽しんでいただけます。ランチタイム営業、テイクアウト、デリバリーにも対応しています。

・海浜幕張店海浜幕張店外観海浜幕張店内観海浜幕張店内観

住所：千葉県美浜区ひび野1-8 メッセ・アミューズ・モール1階

アクセス：JR京葉線 海浜幕張駅 北口 徒歩2分

TEL：043-307-9050

営業時間：平日 11:00～22:30(LO 22:00) 土日祝 11:00～23:00(LO 22:30)

【テイクアウト予約】平日 22:00 土日祝 22:30まで(受け取りは営業時間内)

【デリバリー】平日 22:00 土日祝 22:30まで

定休日：不定休日あり(年末年始など)

席数：68席

海浜幕張店 公式Instagram :https://www.instagram.com/hangsome_kaihinmakuhari

【一家ホールディングス概要】

◇会社名：株式会社一家ホールディングス

◇所在地：千葉県市川市東大和田2-4-10

◇代表者：武長 太郎

◇事業内容：グループ会社の経営管理 / 多業種飲食店の経営 / ブライダル事業

◇店舗数：東京 千葉 埼玉 神奈川 直営89店舗(2025年6月末現在)

◇設立：2021年10月1日

◇資本金：43,250,350円（2025年6月末現在）

◇URL：https://ikka-holdings.co.jp/

一家ホールディングスは“おもてなし”を軸に飲食事業、ブライダル事業、レジャー事業を展開しています。「屋台屋 博多劇場」「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」「にのや」等の他業種飲食店を運営。2012年には飲食事業で培った「おもてなしの心」を武器にブライダル事業へ参入。東京タワーを目の前に臨む結婚式場「The Place of Tokyo」を設立し、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」の結婚式場口コミランキングでは、料理部門は7年連続第1位を受賞、ゲストハウス部門でも第1位を受賞(2023年10月1日時点)した人気式場を運営しています。2024年にはレジャー事業および宿泊事業の運営を目的とする株式会社一家レジャーサービスを設立。”おもてなし“のリーディングカンパニーを目指すため、様々な事業に挑戦し、グループミッションである『あらゆる人の幸せに関わる日本一の”おもてなし“集団』を目指してまいります。