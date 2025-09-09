[SOFINA iP] 角層トリートメント基礎化粧液に、″超BIGサイズ″が登場。2025年9月27日（土）より数量限定販売。

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

花王株式会社（以下花王）の総合皮膚科学スキンケアブランド『SOFINA iP』は、乾燥しがちな環境でも一日中*¹うるおいが続き、しっとりやわらかな肌に導く化粧液、「角層トリートメント基礎化粧液 超BIGサイズ＜化粧液＞」を、2025年9月27日（土）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストア・花王公式オンラインショップMy Kao Mallで順次販売開始いたします。

*¹ 朝から夕方まで

商品情報

【マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ数量限定】

ソフィーナ iP 角層トリートメント基礎化粧液 超BIGサイズ

＜化粧液＞ 480ml

【発売背景】

秋から冬にかけて乾燥を感じやすい季節になると、日中の外気の乾燥や空調など、肌を取り巻く環境が要因となり、乾燥悩みを抱える女性が増えています。当社で行った独自のアンケート調査では、80%の女性が「冬の日中、顔の乾燥が気になる」と回答しています。*²

このような肌悩みに対し、皮膚科学の『SOFINA iP』 は、一日中*¹うるおいが続き、しっとりやわらかな肌に導く角層トリートメント基礎化粧液から通常品の3倍サイズの「超BIGサイズ」を発売いたします。

普段のお手入れに、家族とのシェアに、コットンパック使いにと、「超BIGサイズ」で角層細胞までうるおい枯れしにくいみずみずしい素肌へ。

*² 花王調べ 2022年4月 20～60代女性 N＝164

【商品特長】

乾燥しがちな環境でも一日中*¹うるおいが続き、しっとりやわらかな肌に導く化粧液の超BIGサイズ。

世界初の成分アプローチ*³を採用

●“角層トリートメント処方”

●角層細胞まで浸透。水分を逃がさず保つ。

●肌なじみのよい、まろやかな白濁液

●乳酸発酵成分*⁴（保湿）配合

●厳選した美容成分*⁵（保湿）配合

●みずみずしい、クリアフローラルエナジーの香り

●通常本体160mlの3倍サイズ。

環境に配慮した容器採用

●ボトル：100%再生プラスチックを採用

●ポンプ：金属不使用、リサイクルしやすいオールオレフィン*⁶素材を採用

*³ 角層保水技術において4成分（セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド、コハク酸ジグリコールグアニジン、アミジノプロリン、メチルセリン）の組合わせ（先行文献調査及びMintel社データベース内2023年3月当社調べ）

*⁴ 乳酸桿菌／豆乳発酵液

*⁵ チューベロース多糖体、ヒアルロン酸

*⁶ オレフィンとはポリエチレンやポリプロピレンなどの石油由来のプラスチックの内、比重が1未満の素材です。

【発売日】

2025年９月27日（土）

【取扱店】

全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストア・花王公式オンラインショップMy Kao Mallで順次販売を開始します。

■花王公式オンラインショップ

My Kao Mall 角層トリートメント基礎化粧液 超BIGサイズ購入サイト：

https://www.kao-kirei.com/ja/item/kbb/sofina-ip/4901301459497/(https://www.kao-kirei.com/ja/item/kbb/sofina-ip/4901301459497/)

■SOFINA iPブランドサイト：https://www.sofina.co.jp/ip(https://www.sofina.co.jp/ip)