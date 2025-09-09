クロスキャット、家庭と職場をつなぐ職場訪問イベント「こども参観日」を開催

株式会社クロスキャット

株式会社クロスキャット（東京都港区、代表取締役社長：山根光則、以下クロスキャット）は、社員とその家族とのつながりを深め、家庭内における仕事への理解促進、家族とのコミュニケーション活性化などを目的に、8月に家族の職場訪問イベント「こども参観日」を開催しました。イベントを通じて、多くの子どもたちが親の働く環境を体験して仕事への興味を持ち、家庭での会話が生まれるなど、有意義な取り組みとなりました。

クロスキャットは、今後とも社員とその家族を大切にしながら、働き続けやすい環境づくりに向けた取り組みを継続してまいります。

3回目の開催となる今年は、「キャットニア品川 2025」と題して本社オフィスで開催され、13名の子どもを含む7家族21名が参加しました。レゴを使った「クロスキャットシティづくり」コーナーでは、“お客様の要求を形にする”というSEの仕事の本質を体験し、成果として本イベントの社内通貨『キャッゾ』を獲得しました。その後、ヨーヨーや輪投げ、的当てなどの夏祭コーナーで『キャッゾ』を使って遊ぶことで、働くことの楽しさや価値を実感する機会となりました。その他にも、社長室での記念撮影や、オフィス見学、社員との名刺交換体験など、様々なプログラムを楽しみました。

参加した子どもたちからは、「親がどんな仕事をしているのか少しわかったような気がした」、「もっと仕事について聞いてみたいと思った」などの感想が寄せられました。保護者からは、「子どもが会社に興味を持ってくれたことが嬉しく、家族の会話が増えるきっかけになりました」という意見があるなど、家庭内における仕事への理解を深めるきっかけになりました。

クロスキャットでは、社員が安心して働き続けられる環境づくりを重要な経営課題と位置づけており、勤務間インターバル制度や育児時短勤務の適用期間延長、フレックス制度の柔軟な運用など、ライフステージに応じた働き方を支える制度改革を進めています。

当社は、社員とその家族を大切にする企業文化を育みながら、働きやすさと働きがいを両立する職場環境を目指し、今後も社員エンゲージメントの向上に取り組んでまいります。

■「こども参観日」実施内容

□開 催 日：2025年8月6日（水）14:00～16:00

□会 場：株式会社クロスキャット本社オフィス

□体験内容：レゴを使ったお仕事体験、名刺交換体験、社長室での記念撮影、オフィス見学、輪投げ、ヨーヨー釣り等

■クロスキャットの社員支援制度

クロスキャットは、全ての社員が心身ともに充実した状態で能力を発揮できる職場環境を目指し、テレワークやフレックスタイム制度、育児・介護休暇、奨学金支援制度などの導入など、働きやすい職場環境の整備を積極的に進めています。最近では、残業時間を抑制する勤務間インターバル制度の導入、育児時短勤務の適用期間の延長（小学校3年生修了時まで拡大）、ライフサポート休暇、母性健康管理措置の拡充など、社員それぞれのライフイベントやニーズに、柔軟に対応しています。社員一人ひとりが主体的にキャリアを描き、能力を最大限発揮できるよう、今後も必要な制度・環境を柔軟に整えてまいります。詳しくは当社コーポレートサイト内「採用情報・社員支援制度」のページもご参照ください。（https://www.xcat.co.jp/ja/news/news202505270001.html）

■クロスキャットが推進するサステナビリティについて

クロスキャットグループは、2023年6月、「ITソリューションサービスの提供を通じて、お取引先の環境課題をお取引先と一緒に解決する」社会課題解決型ビジネスに取り組むIT企業グループを目指すべく、サステナビリティ基本方針を制定しました。本業を通して社会課題の解決に取り組む事で、一層のサステナビリティへの取組みを推進してまいります。（https://www.xcat.co.jp/ja/sustainability.html）

□サステナビリティ基本方針

「人、社会、地球環境との共存と持続的な繁栄のために、私たちクロスキャットグループが行うこと」

クロスキャットグループは、企業理念の「心技の融和」を念頭に、様々な解決すべき社会課題にグループ全社員が常に真摯な姿勢で取り組むことで、お取引先の信頼を得ると共に、広く社会への貢献を目指してきました。これからもIT社会の変革に果敢に挑戦し、持続可能な未来社会の実現と継続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

社員エンゲージメント向上を目指した今回の取り組みも、そうしたサステナビリティ推進の一環となり、本件はSDGs「4.質の高い教育をみんなに」、「8. 働きがいも経済成長も」の貢献を目指した取り組みとなっております。

※文中に記載された会社名、商品・製品名、サービス名は各社の登録商標または商標です。

■株式会社クロスキャット 会社概要

代表者 ： 代表取締役社長 山根光則

所在地 ： 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 20階

設立 ： 1973年6月

事業内容 ： システム開発、BIビジネス、自社プロダクト開発・提供

上場市場 ： 東京証券取引所 プライム市場

URL ： https://www.xcat.co.jp/