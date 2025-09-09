弁護士ドットコムが提供するリーガルリサーチサービス、『弘文堂』と新たにパートナーシップを締結

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO・弁護士：元榮 太一郎）が運営する法律書籍サブスクリプションサービス「弁護士ドットコムLIBRARY」および「BUSINESS LAWYERS LIBRARY（ビジネスロイヤーズライブラリー）」は、株式会社弘文堂（東京都千代田区、代表取締役社長：鯉渕 友南）とパートナーシップを締結したことをお知らせします。

なお、弘文堂の書籍は2025年10月8日（水）より掲載を開始します。これにより、弁護士ドットコムLIBRARY、BUSINESS LAWYERS LIBRARYが提供する法律書籍の出版社数は業界最多の46社となります。

■パートナーシップの背景

当社では、弁護士向けの「弁護士ドットコムLIBRARY」と企業法務向けの「BUSINESS LAWYERS LIBRARY」の2つのリーガルリサーチサービスを提供しています。この度、法律専門書の分野で高い評価と実績を誇る株式会社弘文堂とパートナーシップを締結し、同社の実務書が当社のライブラリーサービスに加わることで、より品質の高いリサーチ体験が可能になりました。今後も、コンテンツホルダーの皆様のご理解・ご協力を得ながら、実務家に選ばれるサービスとして、法曹界の発展に貢献できるよう努めてまいります。

■株式会社弘文堂について

株式会社弘文堂は、1897年（明治30年）の創業以来、130年にわたり法律学・政治学を中心とする社会科学分野の専門書を刊行する出版社です。『法律学講座双書』に代表される学術的な体系書から、第一線の研究者や実務家による基本書、コンメンタール、実務解説書まで、質の高い書籍を数多く出版。その正確性と信頼性から、研究者、法曹実務家、学生に至るまで幅広い層から長年にわたり高い支持を得ています。

■弁護士ドットコムLIBRARY、BUSINESS LAWYERS LIBRARYとは

約3,500冊（2025年8月現在）の法律書籍・雑誌をキーワードやAIによる自然言語処理で検索と閲覧することができるリーガルリサーチサービスです。膨大な紙の法律書籍の中から情報を探す手間が省けるので、事件処理の方針検討や書面作成等の弁護士・企業法務実務を効率化する事ができます。

