大好評の「クラフトボス」の果汁シリーズから「クラフトボス ブラッドオレンジ＆ピンクグレープフルーツ」期間限定発売！

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、「クラフトボス」の果汁シリーズから、「クラフトボス ブラッドオレンジ＆ピンクグレープフルーツ」を９月１６日（火）より期間限定発売します。

同シリーズからは、今年４月に「クラフトボス ベリー＆アサイー」「同 レモン＆カボス」を発売し、「仕事の休憩時にフルーツで癒やされる」や「クエン酸が入っていてうれしい」など、多くのお客様にご好評の声をいただいています。今回、「クラフトボス」の果汁シリーズから、健康的で上質なイメージのあるブラッドオレンジと、定番フレーバーとしても人気が高いピンクグレープフルーツを組み合わせた「クラフトボス ブラッドオレンジ＆ピンクグレープフルーツ」を発売します。

〈「クラフトボス ブラッドオレンジ＆ピンクグレープフルーツ」について〉

中味では、健康的で上質なイメージのあるブラッドオレンジに加え、ピンクグレープフルーツ、レモンの３種の柑橘系果実をブレンドし、ほのかにビターで爽やかな味わいを実現しました。また、活力アップにうれしい、クエン酸１５００mgと、１日分のビタミンＢ６、ナイアシンを含んでいます。元気の出る、赤みのあるオレンジの明るい液色が特長で、後味はすっきり、シャープな酸味設計なので、働く人の休憩中や仕事終わりの疲れたタイミングにもぴったりです。

パッケージでは、正面に、こだわりの複数果実のブレンドを伝える、おいしそうな果実シズルを配しました。また、キャップの青色やラベル上部の成分アイコンが、ＢＯＳＳブランドならではの、頼れる世界観を表現しています。

〈「クラフトボス ベリー＆アサイー」「同 レモン＆カボス」について＞

今年４月に発売した、「クラフトボス ベリー＆アサイー」「同 レモン＆カボス」は健康感のある果実と定番の味わいの果実を組み合わせた「斬新×安心」な組み合わせに多くのご好評の声をいただいています。ＢＯＳＳならではの、働く人が取り入れやすい果汁飲料として、健康感のある果実を選定したことがポイントだと考え、今後もシリーズを拡大していきます。

「クラフトボス」は、“現代の働く人を快適にする新しい相棒”として、「ＷＯＲＫ＆ＰＥＡＣＥ」をコンセプトに、今後も多様な働き方、価値観にフィットする新しい選択肢を軽やかに提案していくことで、ペットボトルコーヒー市場を牽引し続けていきます。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

クラフトボス ブラッドオレンジ＆ピンクグレープフルーツ

５００mlペットボトル・１６４円・２４本・９月１６日（火）

２８０mlペットボトル・１５５円・２４本・９月１６日（火）

▼発売地域 全国

▼「クラフトボス」ホームページ

http://suntory.jp/craftboss/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上