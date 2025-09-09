国内外から次世代エアモビリティ（AAM）業界を牽引する官民の関係者が、愛知スカイExpoに集う！ 「AAM アジア 2025」が9月16日に開幕

株式会社新創社

2025年9月16日（火）から18日（木）までの3日間、愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo／愛知県常滑市）にて、アジア地域における次世代エアモビリティ（Advanced Air Mobility、以下AAM）の未来を切り拓く国際シンポジウム「アドバンス・エア・モビリティ・アジア・シンポジウム 2025、以下AAM アジア 2025）」を開催いたします（主催：KENES-GROUP／国内PR事務局：株式会社新創社 内）。

本イベント注目のポイント

次世代エアモビリティ（AAM）業界を牽引する、北米・欧州・アジア・オセアニアを中心とした各国の企業・団体が多数参加！

アジアにおける次世代エアモビリティ（AAM）の未来をテーマにした画期的なシンポジウムが日本で初開催- 次世代の移動手段として注目を集める「空飛ぶクルマ」の社会実装をテーマにした、アジア最大級の国際シンポジウムで、日本初開催- アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、イタリア、オーストラリア、日本、韓国、インド等、様々な国の出身者が、当シンポジウムの運営委員会のメンバーに名を連ねる- AAM機体メーカー＆サプライヤー、バッテリー企業、離着陸ポート関連企業、メンテナンス業者、運航オペレーション・インフラ産業（運航管理者、オペレーター、気象データ提供者、通信プロバイダ等）、各国の規制当局（政府関係部局）、地方自治体、投資家などが一堂に会する- 国土交通省、経済産業省、愛知県が後援。講演、パネルディスカッションの他、参加企業の展示エリアも用意

当シンポジウムでは、日本や韓国で実施されているAAMの社会実装に向けたテストプログラムの最新動向をはじめ、機体、整備、インフラ、運航、そしてそれらにまつわる制度整備（機体の安全性、操縦者の技能、運行安全基準など）といった多岐にわたるテーマについて、アジアおよび世界中から関係者、リーダー、専門家が集まり、アジアでのAAM導入における独自の課題と可能性について議論します。

ヨーロッパ、アメリカ、UAE、そしてアジア諸国の規制当局のメンバーが一堂に会する！

AAM市場の今後の発展を考える際、各国・地域で施行される規制の調和はとても重要です。当シンポジウムでは、アジアを代表する規制当局であるJCAB（日本）、CAAS（シンガポール）をはじめ、EASA（ヨーロッパ）、FAA（アメリカ）、DCAA（UAE）のメンバーが集い、各国のAAM機体の認証や社会実装に向けた現状、そして世界的な規制調和に向けた取り組みについて議論します。

【パネリスト】

・江口 真 氏 JCAB／国土交通省 航空局

・キャプテン・モハメッド・アーメド・アリヤッシ 氏 DCAA／ドバイ民間航空局

・レルニック・カーニ 氏 FAA／アメリカ連邦航空局

・オスワルド・ロペス・ブラス 氏 EASA／欧州航空安全機関

・タン・チュン・ウェイ 氏 CAAS／シンガポール民間航空庁

【モデレーター】

・ウスマーン・ジャヴェド 氏 ICAO／国際民間航空機関

主な講演者（一部紹介）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28727/table/19_1_3678b0ebb2ca80c6d7ef53c46e59491a.jpg?v=202509090427 ]

講演者からのメッセージ動画も公開中！

Honeywell 副社長兼AAM部門ゼネラルマネージャーのDavid Shillday 氏（テーマ：アジアにおける次世代エアモビリティ（AAM）市場について ～最新動向と全体像～）、 Skyportz CEOのClem Newton-Brown 氏（テーマ：バーティポート統合 ～都市中心部、空港、その他ロケーションへの統合における課題と可能性～）、そしてHoneywell グローバル営業・アカウントマネジメント担当（AAM）のTaylor Alberstadt 氏（テーマ：アジアにおけるAAMサプライチェーン ～サプライヤーによるAAM産業支援と投資動向～）から、それぞれの講演テーマについてメッセージを公開しています。ぜひご覧ください。

※最新の講演者、講演プログラム・講演者からのメッセージは、公式WEBサイトをご覧ください

（⇒ https://aam-asia.com/ja/japanese-home/）

参加企業/団体の展示・RPブースも展開

会場には、参加企業/団体の展示・PRコーナーを用意。資料の入手や参加企業/団体の担当者から、直接話を聞くことができます。

イベント概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28727/table/19_2_f4e1237609365957511af2efec675744.jpg?v=202509090427 ]

※上記概要は9/9時点のものであり、変更になる場合がございます。最新情報は公式WEBサイトをご確認ください

主催：KENES-GROUPについて

KENES-GROUPは、世界各国100以上の都市で国際会議・専門カンファレンスを企画・運営するプロフェッショナル カンファレンス オーガナイザー（PCO）です。スイス・ジュネーブに本社を構え、医療、科学、テクノロジー分野をはじめとする高度専門領域におけるイベントに強みを持ち、専門性の高いコンテンツ構成、国際的ネットワークの活用、質の高い運営力に定評があります。