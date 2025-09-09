3

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÂ¥¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ºÙÅÄ ±Ò»Î¡Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶­¥Çー¤Ê¤´¤ä2025¡×Ãæ±û¹Ô»ö¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡JARC¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤´¤ß¤Îºï¸º¤È»ñ¸»¤ÎÍ­¸úÍøÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ©ÅÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÇî»Î¡ÊÄÌ¾Î¡§¡ÖÇî»Î¡×¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤È³Ú¤·¤¯¸òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 


¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×

¡¦Ì¾ ¾Î¡§ ¡Ö´Ä¶­¥Çー¤Ê¤´¤ä2025¡×Ãæ±û¹Ô»ö

¡¦²ñ ¾ì¡§ µ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥óµ×²°¹­¾ì¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¹­¾ì¡Ë¡¢¤µ¤µ¤·¤Þ¥¨¥ê¥¢

¡¦²ñ ´ü¡§ 9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10¡§00～15¡§00

¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ ÌµÎÁ

¡¦¼ç ºÅ¡§ ¡Ö´Ä¶­¥Çー¤Ê¤´¤ä¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É

¡¦URL:¡¡http://www.kankyoday.com/chuogyoji/

 

¢¡Å¸¼¨¥Öー¥¹³µÍ×

¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡Ê¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÎ®¤ìÅù¡Ë

¡¦³Ø½¬ºý»Ò¤ÎÇÛÉÛ¡¢³Ø½¬¥µ¥¤¥ÈÂÎ¸³

¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¥¯¥¤¥º¼Â»Ü

¡¦Ãå¤°¤ë¤ß¡Ê¼«Æ°¼Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÇî»Î¡Ë¤È¤Î¸òÎ®