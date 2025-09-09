【いわきFC】セブン‐イレブン・ジャパンにて、「頑張れ！浜通り応援フェア」開催のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとスパリゾートハワイアンズと共同で「頑張れ！浜通り応援フェア」を実施いたしますので、お知らせします。

本フェアでは、コラボ商品や限定デザインのグッズを通じて、地域の皆さまはもちろん、県外のお客さまにも楽しんでいただきながら浜通りを応援できる機会を創出いたします。

【「頑張れ！浜通り応援フェア」実施概要】

|期間

9月16日（火）～ 9月29日（月）まで

|対象地域

いわき市、双葉郡 計81店舗（いわきFC ホームタウン内の全店舗）

|景品

◼︎オリジナル クリアファイル（A4サイズ）

対象商品を2個ご購入ごとに、オリジナルデザインのクリアファイルをプレゼントいたします。

※無くなり次第配布終了

|対象商品

◼︎でかむすび ハワイアンフライドライス

価格：298円（税込321.84円）

発売日：9月16日（火）～

スパリゾートハワイアンズと連携し、ハワイの伝統的料理であるハワイアンピラフを参考に具材や味付けを決めました。人参・コーン・玉葱などの具材と醤油ベースで炒めた御飯にガーリックシュリンプを盛り付けた、食べ進みの良いおにぎり です。

◼︎おむすび&おかずセット ツナ御飯＆チキンライス

価格：398円（税込429.84円）

発売日：9月16日（火）～

いわきFCをイメージした限定パッケージで発売。おにぎりにはいわきに馴染みのあるツナごはんと、チームカラーのキングレッドをイメージしたチキンライスを組み合わせました。2種類のおむすびに相性の良いおかずを組み合わせた満足感のある商品です。

◼︎冷たいまま食べるモチコチキン

価格：298円（税込321.84円）

発売日：9月16日（火）～

スパリゾートハワイアンズと連携し、ハワイでお馴染みのモチコチキンをカップデリで発売。ピリ辛のシラチャーソースを アクセントに、おつまみとしてもオススメの商品です。

◼︎ベリーとチョコのパンケーキ 酪王牛乳使用ミルククリーム

価格：398円（税込429.84円）

発売日：9月16日（火）～

いわきFCをイメージした限定パッケージで発売。福島県の定番である酪王牛乳を贅沢に使用したパンケーキ。 クリームは牛乳本来の甘さと濃厚な味わいが特長で、ベリーソースとチョコが良いアクセントになっています。

|注意事項

・店舗によって価格が異なる場合がございます。

・税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

・予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

・店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

・商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

・情報は現時点でのものです。最新の情報は株式会社セブン‐イレブン・ジャパンHPをご確認ください。