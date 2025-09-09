【TIFFANY & CO.】映画『フランケンシュタイン』にて、ティファニーのアーカイブ ピースの傑作やハイジュエリーが登場

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

アカデミー賞受賞監督ギレルモ・デル・トロによる待望の新作映画『フランケンシュタイン』（Netflix配信）にティファニーのジュエリーの傑作が登場し、2025年ヴェネチア国際映画祭で公開されました。貴重なアーカイブ ピースと現代のデザインの意匠であるハイジュエリー、両者の映画における共演はブランドにとって初の試みであり、ティファニーが持つアーカイブ ピースの比類なき歴史の長さと広がりによって実現した偉業といえます。このコラボレーションは、約200年にわたる卓越したクラフトマンシップ、芸術性や物語性というブランドの遺産を強調するとともに、映画におけるジュエリーの役割に新たな先例を示します。

1850年代を舞台にした物語である本作『フランケンシュタイン』では、歴史あるジュエリーやスターリング シルバーのオブジェなどザ ティファニー アーカイブから登場し、息をのむようなデザインをご覧いただけます。特に注目すべきは、世界中の芸術や自然界から深いインスピレーションを得たルイス ・コンフォート・ ティファニーのディレクションのもと、ジュリア・マンソンとメタ・オーバーベックがデザインした作品群。これらは『フランケンシュタイン』の著者メアリー・シェリーのクリエイションの精神を映し出しています。そして、特筆すべきは、これらの貴重な歴史的アーカイブ ピースの多くが、現代において初めて身に着けられるという点です。

アーカイブピースに加え、本作ではニューヨークのティファニーの工房で制作された厳選されたハイジュエリーも登場します。ティファニーのジュエリーが織りなす息をのむような視覚的表現は、革新性、二面性、変容という映画のテーマをさらに際立たせています。

「『フランケンシュタイン』は、ティファニーが映画界に貢献してきた伝統を継承する作品です。単なる装飾品としてではなく、物語を紡ぐ要素として、ティファニーのジュエリーが持つ不朽の物語を通じて、スクリーン上の瞬間や登場人物を生き生きと表現する一助となっています。」と、クリエイティブ ビジュアル マーチャンダイジングとザ ティファニー アーカイブを統括するヴァイス プレジデントのクリストファー・ヤングは語っています。

ケイト・ホーリーによる本作の衣装デザインは、有機的なフォルムに着想を得た特注のテキスタイルデザインと、入念に選定されたジュエリーを融合させ、キャストが身につける一品一品が登場人物の内面を表現する役割を果たします。ティファニーはその膨大なジュエリーのアーカイブ コレクションと歴史的オブジェが本作のクラフトマンシップを支える存在として、最適なパートナーであったといえるでしょう。さらに、ホーリーがデザインし、ティファニーが製作した特注品に加え、現代的な作品もコラボレーションに含まれています。

スクリーンに登場するコレクションは、ネックレス、ブレスレット、リング、イヤリング、ブローチ、ペンダント、スターリング シルバーのオブジェ、ヘアコーム、懐中時計など、全27点のティファニーのジュエリーとオブジェです。このうち10点はアーカイブ ピースのジュエリー、6点はアーカイブ ピースのシルバー オブジェ、6点は現代作品のジュエリー、5点は本作のために特別にデザインされたオリジナル ジュエリーです。ほぼ全てのジュエリーはミア・ゴスが着用し、レオポルド・フランケンシュタイン役のチャールズ・ダンスは懐中時計を着用しています。

「ティファニーとのコラボレーションは、スタッフ全員にとって深く感動する光栄でした。私たちの技術が認められ、新たな芸術的次元が加わったのです。ティファニーのジュエリーは、ヘアメイク、衣装、舞台セット、小道具と同じく映画の創造性に深く貢献し、世界観を完成させる不可欠な要素でした。特に、エリザベスというキャラクターに特に不可欠な要素であり、彼女の世界観の色彩構成と全体的な解釈を高める役割を果たしました」と衣装デザインのケイト・ホーリーは語ります。

ティファニーは、この文学的古典を比類なきジュエリー製作の技術をもって再解釈することで、芸術、歴史、文化の中心的存在としての地位を再確立するとともに、唯一無二のビジョンとブランドのレガシーを体現しました。ギレルモ・デル・トロ監督、オスカー・アイザック、ジェイコブ・エロルディ、ミア・ゴス、クリストフ・ヴァルツ主演による映画『フランケンシュタイン』は、11月7日よりNetflixで全世界配信開始されます。

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。

