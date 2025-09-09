「ネルノダ」がGABAの”疲労感緩和”の機能性を大きく訴求してリニューアル！睡眠の質や一時的な疲労感が気になる方に向けた「ネルノダ睡眠＋疲労感ケア」

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウスウェルネスフーズ株式会社は、GABAを配合した機能性表示食品「ネルノダ」を「ネルノダ睡眠＋疲労感ケア」にリニューアルし、2025年9月29日（月）より全国で順次発売いたします。今回のリニューアルにあたり、従来訴求してきたGABAによる『睡眠の質（眠りの深さ、スッキリした目覚め）の向上をサポート』する機能性に加えて、『仕事や勉強などによる一時的な疲労感を緩和』する機能性も大きく訴求することで、睡眠の質や一時的な疲労感が気になる方をサポートしてまいります。内容量は100ml、オープン価格（税別参考小売価格238円）。

■リニューアルのポイント

GABAは「睡眠の質（眠りの深さ、スッキリした目覚め）の向上をサポート」する機能や「仕事や勉強などによる一時的な疲労感を緩和」する機能があることが報告されています。今回、「一時的な疲労感緩和」の機能性を大きく訴求するにあたり、成分・デザイン・味わいといった様々な角度でリニューアルを行いました。

【リニューアル１.：成分】

・毎日の活動を支える栄養素の一つ“ビタミンB1“を新たに配合しました。

【リニューアル２.：デザイン】

・「睡眠＋疲労感ケア」を大きく表示し、忙しい毎日を過ごす人にも瞬時に伝わるようにしました。

・夜空をイメージした濃紺と星や月のイラストで、寝る前にやすらげるようなデザインにしました。

【リニューアル３.：味わい】

・従来のすっきりしたオレンジ味から、寝る前に落ち着いた気分になれそうなオレンジ味（無果汁）に改良しました。

■特徴

機能性表示食品 届出番号：J955

【機能性表示】

本品にはGABAが含まれます。GABAは睡眠の質 (眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。

●ネルノダ睡眠＋疲労感ケアには、機能性関与成分GABAを100mg配合しています。

●その他成分として、ヒハツ抽出物7.5mgとショウガ抽出物4mgの2種のスパイス抽出物（※1）を配合しています。

※1：機能性関与成分ではありません。

●GABAによる『睡眠の質（眠りの深さ、スッキリとした目覚め）の向上をサポート』する機能性と『仕事や勉強などによる一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和』する機能性を一つの商品で表示。

●寝る前に落ち着いた気分になれそうなオレンジ味（無果汁）。

●本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

●医薬品ではありません。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

■開発ストーリー

１.きっかけ：睡眠に満足していない人は増加傾向 リニューアルした「ネルノダ」でお客様をサポートしたい

ハウスウェルネスフーズが実施した調査より、睡眠に満足していない人は2022年以降増加傾向にあることがわかりました（※2）、そこで、「ネルノダ」がこれまで訴求してきたGABAによる『睡眠の質（眠りの深さ、スッキリとした目覚め）の向上をサポート』する機能性に加えて、『一時的な疲労感を緩和』する機能性も大きく訴求することで、忙しい毎日を過ごすお客様の健康サポートに一層お役立ちしたいと考え、リニューアルに着手しました。

※2：ハウスウェルネスフーズ(株)調べ（各年5月、16～69才男女 5,000s、web調査）

２.ターゲット：「睡眠の質」や「一時的な疲労感」が気になる皆様に

日頃から睡眠の質を意識しており、一時的な疲労感を感じがちな働く30～40代の方を中心に、本製品をお試しいただきたいです。

３.工夫した点：2つの機能性が一目で分かりやすいパッケージと、飲用シーンに合わせた味わいを意識

本製品の特徴である“GABAによる『睡眠の質向上』と『一時的な疲労感の緩和』の2つの機能性”が一目で分かるように、パッケージに大きく「睡眠＋疲労感ケア」の文字を記載しています。また、今までの「ネルノダ」はすっきりしたオレンジ味でしたが、リニューアルにあたり様々なオレンジジュースを飲み比べ、寝る前に落ち着いた気分になれそうなオレンジ味（無果汁）に改良いたしました。

■「ネルノダ×アイドルマスター シャイニーカラーズ コラボキャンペーン」について

enza対応ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場する「白瀬咲耶(しらせ さくや)」「桑山千雪(くわやま ちゆき)」「鈴木羽那(すずき はな)」の3名をネルノダアンバサダーとして起用したキャンペーンを、2025年7月22日（火）から10月22日（水）の期間で開催中です。

対象商品を購入したレシートの写真を撮影し、キャンペーン特設サイトにアップロードすると、購入金額に応じたポイントが貯まり、貯めたポイントでお好きな賞品にご応募いただけます。

●賞品や応募方法などの詳細はこちら

・キャンペーン特設サイト：https://nerunodacp3.com/

（キャンペーン対象商品を2025年7月22日（火）以降にお買い上げいただいたレシートで応募可能です。）

■製品概要

●製品名：「ネルノダ睡眠＋疲労感ケア」

●内容量：100ml

●価格：オープン価格（税別参考小売価格238円）

●発売日：2025年9月29日より順次切り替え

（在庫状況により発売が前倒しになる可能性がございます。）

●発売地区：全国

・「ネルノダ睡眠＋疲労感ケア」ブランドサイト（9月10日更新予定）

URL: https://nerunoda.house-wf.co.jp/(https://nerunoda.house-wf.co.jp/)