９／１２（金）～２０（土）新宿住友ビル 三角広場で大型スポーツフェス初開催！～走って、食べて、はしゃげ！～「TBS SPORTS FES」プロサッカー選手・本田圭佑が初日のスペシャルゲストとして登壇！

株式会社 TBSテレビ

TBSでは、９月１２日（金）から２０日（土）の９日間にかけて「TBS SPORTS FES」を初開催する。本イベントは、入場無料、事前予約不要で誰でも参加可能（※一部ステージコンテンツは抽選となります） 。新宿住友ビル 三角広場で開催される。テーマは【走って、食べて、はしゃげ！】。家族、友人、同僚、誰と来ても楽しめる本イベントを、TBSの人気番組が総力を挙げてお届け！ この秋のTBS最大のイベントだ。

■イベント初日１２日（金）にスペシャルゲスト・本田圭佑の登壇が決定！

いよいよ１週間後に迫った本イベント。初日１２日（金）になんと！ スペシャルゲストとしてプロサッカー選手・本田圭佑の登壇が決定！

本田が登壇するステージコンテンツでは、本田自身が考案した新競技「The King Of Throw」のエキシビションマッチを実施。「The King Of Throw」はサッカーのスローイン形式でボールを投げ、いかに遠くに飛ばせるかを競い合う競技。シンプルゆえに子どもから大人まで誰でも楽しく参加できる新しいスポーツだ。

本競技は「TBS SPORTS FES」で初お披露目となる。

さらに！ 本田が登壇するステージ開催前の午後４時３０分頃からは、一般来場者も参加できる「The King Of Throw」トライアルを実施！ 最も遠くまでボールを投げることができた参加者は、本田や腕力に自信があるスペシャルゲストたちが待つ本戦への切符を手に入れることができる。ステージでは競技の他にも、世界を舞台に挑戦し続けている本田が考える、スポーツの力やすばらしさなどをテーマにしたトークショーも予定。本田が語るスポーツの魅力や楽しさ、そして世界で初めて実施される新競技をぜひご覧いただきたい。

この秋のTBS最大のイベント「TBS SPORTS FES」は９月１２日（金）から２０日（土）に開催。イベントの詳細は公式SNS及び公式HPにて更新中！

■イベント概要

［イベント名］「TBS SPORTS FES」

［期間］２０２５年９月１２日（金）～２０日（土）

［開催時間］１２日（金）～１５日（月・祝）、２０日（土） 午前１１：００～午後１０：３０

１６日（火）～１９日（金） 午後２：００～午後１０：３０

［場所］新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル）

※天候や混雑状況により、イベント内容は予告なく変更または中止になる場合がございます。

※一部ステージコンテンツは抽選となります。各ステージコンテンツの詳細はイベント公式 X をご確認ください。

■本田圭佑「The King Of Throw」概要

［ステージ日時］２０２５年９月１２日（金）午後６：００～７：００

［一般トライアル参加方法］

同日午後４：３０～５：４５に会場内陸上トラックで開催。先着順に試技を実施。事前申し込み不要。

■イベント公式サイトおよびＳＮＳ

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/tbs-sports-fes/

［公式X］@tbs_sportsfes

［公式Instagram］tbs_sportsfes

■イベント協賛（※５０音順）

アサヒビール株式会社

味の素株式会社

トヨタ自動車株式会社