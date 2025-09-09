【2025年8月版】クリニックサイトのSEO必須データ：順位別クリック率（CTR）とユーザー行動を解析！（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO支援実績4,300社のランクエストが1～10位の検索順位毎のクリック率を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329237&id=bodyimage1】
SEO対策支援で4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、クリニックのクライアントサイトを対象に、2025年8月の検索順位ごとのクリック率（CTR）を計測しました。
本調査では、検索結果上位10位にランクインした12,557件超のクリニック関連キーワードを対象に、順位ごとのクリック率（CTR）の変動を詳細に分析しました。さらに、SEO業界のクリック率データと照らし合わせることで、クリニック業界検索ユーザー特有の検索行動を明らかにしました。
これらのデータは、クリニックがSEO対策を進めるうえで「1位を目指すべきなのか」「2位～5位でも十分に流入が得られるのか」といった判断に役立ちます。CTRの実態を把握することで、順位ごとに見込める集客効果を現実的に捉え、より精度の高い戦略設計につなげることができるはずです。
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
◆2025年8月度：クリニックサイトにおける検索表示順位別クリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329237&id=bodyimage2】
クリニック業界における1位のクリック率は29.6％と高く、多くのユーザーがまず最上位の結果に目を向けていることが分かります。
ただし、クリックは1位だけに集中しているわけではなく、一定の割合が他の順位にも分散しています。2位は13.1％、3位は5.3％と1位との差は大きいものの、上位の複数結果にユーザーが関心を寄せている様子がうかがえます。
さらに4位（2.8％）や5位（2.0％）、6位～10位（1.5％～0.8％）でもクリックが発生しており、下位順位であっても一定の流入を確保できる点が特徴的です。これらの数値から、ユーザーは最上位だけに依存せず、複数の候補を確認したうえで行動を決めている傾向が見て取れます。
◆ 2025年8月度：クリニック業界と他業界（SEO業界）における検索表示順位別クリック率（CTR）の比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329237&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
1位のクリック率は29.6％と高い数値を示していますが、SEO業界平均の41.0％と比べると-11.4pt低く、最上位にクリックが集中しにくい傾向が見られます。つまり、クリニック業界の検索ユーザーは「とりあえず1位を選ぶ」のではなく、内容を比較・検討したうえで選択している可能性が高いと考えられます。
一方で、2位以下ではSEO業界を上回るクリック率が目立ちます。特に2位（+1.0pt）、3位（+1.6pt）、4位（+0.7pt）と、順位が下がるにつれて差が逆転し、クリニック業界の方が高い数値を記録しています。これはユーザーが複数の検索結果を積極的に確認し、比較の過程を重視している行動特性を示しています。
さらに、7位以降でもSEO業界より高いクリック率を維持しており、8位（+0.8pt）や10位（+0.5pt）ではその傾向がより顕著です。全体として、クリニック業界のユーザーは順位にかかわらずクリックを分散させ、「幅広い候補から最適な選択をする」という検索行動が際立っているといえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329237&id=bodyimage1】
SEO対策支援で4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、クリニックのクライアントサイトを対象に、2025年8月の検索順位ごとのクリック率（CTR）を計測しました。
本調査では、検索結果上位10位にランクインした12,557件超のクリニック関連キーワードを対象に、順位ごとのクリック率（CTR）の変動を詳細に分析しました。さらに、SEO業界のクリック率データと照らし合わせることで、クリニック業界検索ユーザー特有の検索行動を明らかにしました。
これらのデータは、クリニックがSEO対策を進めるうえで「1位を目指すべきなのか」「2位～5位でも十分に流入が得られるのか」といった判断に役立ちます。CTRの実態を把握することで、順位ごとに見込める集客効果を現実的に捉え、より精度の高い戦略設計につなげることができるはずです。
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
◆2025年8月度：クリニックサイトにおける検索表示順位別クリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329237&id=bodyimage2】
クリニック業界における1位のクリック率は29.6％と高く、多くのユーザーがまず最上位の結果に目を向けていることが分かります。
ただし、クリックは1位だけに集中しているわけではなく、一定の割合が他の順位にも分散しています。2位は13.1％、3位は5.3％と1位との差は大きいものの、上位の複数結果にユーザーが関心を寄せている様子がうかがえます。
さらに4位（2.8％）や5位（2.0％）、6位～10位（1.5％～0.8％）でもクリックが発生しており、下位順位であっても一定の流入を確保できる点が特徴的です。これらの数値から、ユーザーは最上位だけに依存せず、複数の候補を確認したうえで行動を決めている傾向が見て取れます。
◆ 2025年8月度：クリニック業界と他業界（SEO業界）における検索表示順位別クリック率（CTR）の比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329237&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
1位のクリック率は29.6％と高い数値を示していますが、SEO業界平均の41.0％と比べると-11.4pt低く、最上位にクリックが集中しにくい傾向が見られます。つまり、クリニック業界の検索ユーザーは「とりあえず1位を選ぶ」のではなく、内容を比較・検討したうえで選択している可能性が高いと考えられます。
一方で、2位以下ではSEO業界を上回るクリック率が目立ちます。特に2位（+1.0pt）、3位（+1.6pt）、4位（+0.7pt）と、順位が下がるにつれて差が逆転し、クリニック業界の方が高い数値を記録しています。これはユーザーが複数の検索結果を積極的に確認し、比較の過程を重視している行動特性を示しています。
さらに、7位以降でもSEO業界より高いクリック率を維持しており、8位（+0.8pt）や10位（+0.5pt）ではその傾向がより顕著です。全体として、クリニック業界のユーザーは順位にかかわらずクリックを分散させ、「幅広い候補から最適な選択をする」という検索行動が際立っているといえます。