SMT AXI検査装置調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
目に見えないは不良の温床、X線で見抜ける
AXIとは「自動X線検査（Automated X-ray Inspection）」を意味し、SMT（表面実装技術）の分野において、SMT AXI検査装置とは、実装工程中または実装後に、プリント基板（PCB）上の隠れたはんだ接合部や内部構造をX線画像によって検査する専用機器を指す。目視や光学検査では確認が難しいBGAやCSPなどのパッケージ内部の接合状態を非破壊で確認できることから、高密度実装時代における品質保証の中核技術となっている。特に信頼性が重視される車載電子機器や医療機器の製造現場では、その導入が加速している。
肉眼では見えない不良をどう見抜く？信頼性の核心に迫るAXI技術
SMT工程における実装密度の高度化と製品小型化が進む中、外観検査では捉えきれない内部欠陥への対応が喫緊の課題となっている。そのソリューションとして注目を集めているのが、X線による非破壊検査を自動化した「SMT AXI検査装置」である。BGA、CSP、QFNなどのパッケージにおける内部はんだ接合状態の可視化を可能とし、リワークや製品クレームのリスクを大幅に削減する。とりわけ車載電子機器、航空宇宙、医療機器などの高信頼領域では、AXIの採用が品質保証の要件となりつつある。また、設計段階からAXI適合を想定したDFA（Design for Assembly）との連動も進み、単なる検査装置ではなく、製造工程全体の最適化を担う中核技術として位置づけられている。
市場構造は変革期、技術革新と地域戦略が鍵を握る
2025年現在、SMT AXI検査装置市場は技術革新と地域分散の二軸で大きな転換期を迎えている。LP Informationの最新分析によると、日系および欧州系の老舗メーカーが引き続き精密制御・ソフトウェア統合での優位性を発揮する一方、中国や東南アジアでは、コスト競争力と機動性を武器とする新興企業の存在感が増している。これにより、装置選定における基準も「検出精度」だけでなく、「解析能力」や「データ連携性」など、工程間接続・スマートファクトリー対応まで含めた総合性能が重視されてきている。また、企業年報や政府調達情報からも、電装化の進むEV生産や国家主導のインフラ高度化案件において、AXI装置の需要が明確に拡大していることが読み取れる。こうした背景を受け、企業に求められるのは、単なる検査精度の競争ではなく、「装置×データ×工程設計」の三位一体で価値を創出できる体制である。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルSMT AXI検査装置市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.9%で、2031年までにグローバルSMT AXI検査装置市場規模は2.6億米ドルに達すると予測されている。
図. SMT AXI検査装置世界総市場規模
図. 世界のSMT AXI検査装置市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SMT AXI検査装置の世界的な主要製造業者には、Viscom、Test Research （TRI）、Nordsonなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約60.0%の市場シェアを持っていた。
サブミクロン領域への対応が新たな差別化を生む
今後の成長において重要となるのは、解析領域の微細化対応である。先端パッケージの進化により、従来のX線技術では識別困難なサブミクロンレベルのボイドや未接合が致命的な不良原因となり得る。これに対し、高解像度・高フレームX線源や3D CT技術、AIを活用した自動判定機能などを組み込んだ次世代AXI装置が市場投入されつつある。こうした技術革新に追随できるかどうかが、今後の競争優位を左右する。また、検査と並行してトレンドとなっているのが、トレーサビリティ強化である。検査結果をクラウド上でリアルタイムに管理・共有し、工程フィードバックに即時反映させる仕組みを持つかどうかが、装置の価値を大きく引き上げる。
