クルマでお出かけすることが多い月は8月がトップ！お出かけ先は「山」や「温泉」が人気！

パーク２４株式会社

パーク２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川光一）は、ドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ※」の会員を対象に実施した「カーライフ」に関するアンケート結果を発表いたします。

調査結果トピックス

パーク２４は、毎月9日に、クルマや交通に関するアンケートの調査結果を発表しています。今月の「カーライフ」についてのアンケート結果詳細は以下のとおりです。

※入会金・年会費無料の会員制ポイントプログラム。タイムズパーキングやタイムズカー、タイムズカーレンタルの利用等でポイントがたまる他、会員限定サービス等を提供。会員数1,276万人（2025年7月末現在）。本アンケートは、駐車場やカーシェアリング、レンタカー等のクルマに関わるサービスを利用した方々を対象としたものです。

１. クルマでのお出かけが最も多いのは8月。5月と12月が同率で2位に

クルマで出かけることが最も多い月は「8月」で、他の月と17ポイント以上の差をつけました。次いで「5月」と「12月」が同率13%となりました。

その月にクルマで出かけることが多い理由について尋ねたところ、「家族の休みが重なる」37%が最も多く、2位「休みを取りやすい」31%、3位「過ごしやすい気候」26%という結果でした。

クルマで出かけることが多い8月と12月は「家族の休みが重なる」、5月は「過ごしやすい気候」が理由として最多でした。8月、12月は夏休みや冬休みなどの長期休暇を活用して家族でお出かけする人が多く、5月はゴールデンウィークがあることに加えて気候が穏やかなため、外出の機会が多いことがわかりました。

２. クルマで出かけることが多い行き先は「ショッピングセンター」が最多！

クルマで出かけることが多い行き先として最も多かったのは「ショッピングセンター」53%で、「温泉」42%、「山」29%が続きました。

クルマで出かけることが多い行き先のトップ3を月別に見ても順位に大きな違いはなく、どの月でも「ショッピングセンター」と「温泉」が上位となりました。なお、3月は「テーマパーク/遊園地」、7月と8月は「海」が3位にランクインしました。

３. クルマでしか行けないおすすめスポット1位は「山」。「富士山」や「六甲山」が人気

クルマでしか行けないおすすめスポットが「ある」と回答した人は、46%でした。

おすすめスポットとして最も票を集めたのは「山」でした。なお、具体的なスポットとしては「富士山」や「六甲山」などが挙がりました。2位は「温泉」で、「ほったらかし温泉」や「草津温泉」などが人気でした。また、5位に「道の駅」、7位に「キャンプ場」、10位に東京湾に浮かぶパーキングエリア「海ほたる」がランクインし、クルマでの来訪が前提となる場所がおすすめスポットとして挙げられています。

今回のアンケートで、家族で休日が重なることや休みの取りやすさなどから、8月にクルマでお出かけする人が最も多いことがわかりました。ショッピングセンターや温泉に行くなどしてカーライフを楽しんでいるようです。

シルバーウィーク期間にお出かけを予定している人もいるのではないでしょうか。カーシェアリングサービス「タイムズカー」を活用することで、公共交通機関では訪れにくい場所にもクルマでスムーズにアクセスできます。この機会に、クルマでしか行けないおすすめスポットを訪れてみてはいかがでしょうか。