英国国家資格・音楽療法士 森岡文絵さんによるクラウドファンディングを実施中 女神の虎
― 「五感を研ぎ澄ます音の旅」 感性に出会うコンサートプロジェクト ―
女性による女性のためのクラウドファンディングサイト「女神の虎」（https://megaminotora.jp） は、志願者・森岡文絵さん（英国国家資格 音楽療法士）による新規プロジェクト
【五感を研ぎ澄ます音の旅】―感性を出会うコンサートプロジェクト の公開をお知らせいたします。
________________________________________
■ プロジェクト概要
森岡文絵さんとパートナー・Ryokoさんによる《五感を研ぎ澄ます会》は、ヴァイオリンの生演奏とフランス語朗読、スイーツや香りを通じて、参加者が自分の感性に出会う体験を提供するユニークなコンサートです。
2023年より山梨・東京・大阪・和歌山で６回開催し、参加者からは以下の声が寄せられています：
● 「音楽はまるでタイムマシンのよう。青春時代が蘇りました」
● 「フランス語の響きが心地よく、五感が潤いました」
● 「自分を再発見する時間でした」
このたび、2026年度に予定する 仙台市・東広島市・伊豆大島での開催 に向け、旅費・交通費・宿泊費のご支援を募るクラウドファンディングを開始しました。
________________________________________
■ プロジェクトの特徴
● 五感すべてに働きかける新しいコンサート体験
● 音楽・朗読・味覚・香り・風景を通じて「感性と出会う時間」を創出
● 日本全国から世界の都市（ロンドン・パリ・インドネシア・ドバイ）へと広がる未来構想
________________________________________
■ 支援金の使途
● 交通費（新幹線・船舶代など）
● 宿泊費（各地前泊2名分）
● 音響機材やスイーツ等の輸送・準備費
● 予備費（緊急対応）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329249&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329249&id=bodyimage2】
■ 女神候補（志願者）森岡文絵さんの想い
「私たちの活動を日本中、そして世界中へ届けるために、ぜひお力をお貸しください。
この音の旅が、一人でも多くの方に“感性とともに生きる豊かさ”を届けられることを願っています。」
私たち、Fumiと Ryokoは音・香り・味・ことば・風景── 人のもつ感覚、すべてに働きかける《五感を研ぎ澄ます会》を、2023年より山梨・東京・大阪・和歌山で６回にわたり開催してきました。
この会は、Fumi:ヴァイオリンの生演奏とRyoko:フランス語朗読・スイーツ提供（Ryoko）を中心に、 「五感を通して自分の内側とつながる体験」をお届けするユニークな感性の時間です。
参加された方からは、“心に響くコンサート”として各地でご好評をいただいています。
この音の旅を通じて、もっと多くの人に「感性とともに生きる豊かさ」を届けていきたいと願っています。
将来的には、ロンドン、パリ、インドネシアやドバイといった世界の都市でも《五感を研ぎ澄ます会》を開催することが夢です。
________________________________________
■ プロジェクト詳細
クラウドファンディングサイト「女神の虎」プロジェクトページ：
https://megaminotora.jp
________________________________________
■ 本件に関するお問い合わせ
【お問い合わせ】
クラウドファンディングサイト「女神の虎」運営事務局
◇尾崎ゆり財団お問い合わせフォーム https://forms.gle/9W5WBRmLRPjk2GkA6
◇女神の虎公式サイト https://megaminotora.jp
◇一般財団法人尾崎ゆり財団 https://yuriozaki.jp
配信元企業：一般財団法人尾崎ゆり財団
プレスリリース詳細へ