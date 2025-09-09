ポイントは柔軟性と簡便さの両立！20代調査から考える再配達サービスの未来（物流倉庫マッチングサイト『一括.jp』調べ）
https://emeao.jp/ikkatsu-column/logistics-warehouse-market-price/ 物流倉庫マッチングサイト『一括.jp』が20代が求める再配達を調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329239&id=bodyimage1】
オンラインショッピングの広がりとともに、再配達や配送サービスは欠かせないインフラとなりました。20代は社会に出て間もない人からキャリアを積み始めた人まで幅広く、ライフスタイルの変化が大きい世代です。こうした実態を把握することは、サービス改善や効率化を進めるうえで欠かせません。
そこで、物流倉庫マッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/logistics-warehouse-market-price/ ）』は、20代男女100名を対象に「再配達の依頼回数」「手間の感じ方」「サービス改善への要望」に関するアンケートを実施しました。
本調査によって、再配達をめぐる利用実態とともに、20代特有の利便性への期待や負担感の捉え方が明らかになりました。これらの結果は物流・EC業界に携わる企業にとって、サービスの質を高め、利用者満足を向上させるための具体的な改善ポイントを示すものとなるはずです。
▼調査項目
調査1 ：過去3か月間における再配達依頼の回数
調査2 ：再配達依頼に対する負担感・手間の程度
調査3 ：配達サービスに求める改善点
まとめ：若い世代が示す再配達サービスの次なる方向性
調査結果1：過去3か月で再配達を依頼した回数は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329239&id=bodyimage2】
最も多かったのは「0回」と回答した人で、全体の50.0％（50人）を占めています。半数の人が過去3か月で一度も再配達を依頼していないことから、比較的在宅時に受け取りやすい状況や、受け取り方法を工夫している様子がうかがえます。
次いで「2～3回」が20.0％（20人）、「1回」が18.0％（18人）と続き、これらを合わせると全体の約4割近くが「少数回の利用」に当たっており、多くの人にとって再配達は突発的・限定的な出来事であることが分かります。
一方で、「4～5回」（7.0％、7人）や「6～9回」（2.0％、2人）、さらに「10回以上」（3.0％、3人）といった比較的多い回数を経験している人も少数ながら存在しており、生活リズムや受け取り環境によっては再配達が繰り返されている実態も見て取れます。
調査結果2：再配達依頼の手間をどう感じますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329239&id=bodyimage3】
最も多かったのは「全く手間ではない」と「やや手間に感じる」で、それぞれ24.0％（24人）ずつを占めています。負担感がある層とない層が同じ割合で並んでいることから、20代における再配達依頼の捉え方は二分しているといえます。
続いて「非常に手間に感じる」と「どちらともいえない」がそれぞれ18.0％（18人）、「あまり手間ではない」が16.0％（16人）となっております。
つまり、20代は「便利に利用できている人」と「不便さを感じる人」が拮抗しており、生活リズムや利用環境によって受け止め方が大きく異なる世代であることがうかがえます。
調査結果3：改善してほしい再配達サービスはありますか？（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329239&id=bodyimage4】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、改善してほしい再配達サービスをより明確に把握できるようにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329239&id=bodyimage1】
オンラインショッピングの広がりとともに、再配達や配送サービスは欠かせないインフラとなりました。20代は社会に出て間もない人からキャリアを積み始めた人まで幅広く、ライフスタイルの変化が大きい世代です。こうした実態を把握することは、サービス改善や効率化を進めるうえで欠かせません。
そこで、物流倉庫マッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/logistics-warehouse-market-price/ ）』は、20代男女100名を対象に「再配達の依頼回数」「手間の感じ方」「サービス改善への要望」に関するアンケートを実施しました。
本調査によって、再配達をめぐる利用実態とともに、20代特有の利便性への期待や負担感の捉え方が明らかになりました。これらの結果は物流・EC業界に携わる企業にとって、サービスの質を高め、利用者満足を向上させるための具体的な改善ポイントを示すものとなるはずです。
▼調査項目
調査1 ：過去3か月間における再配達依頼の回数
調査2 ：再配達依頼に対する負担感・手間の程度
調査3 ：配達サービスに求める改善点
まとめ：若い世代が示す再配達サービスの次なる方向性
調査結果1：過去3か月で再配達を依頼した回数は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329239&id=bodyimage2】
最も多かったのは「0回」と回答した人で、全体の50.0％（50人）を占めています。半数の人が過去3か月で一度も再配達を依頼していないことから、比較的在宅時に受け取りやすい状況や、受け取り方法を工夫している様子がうかがえます。
次いで「2～3回」が20.0％（20人）、「1回」が18.0％（18人）と続き、これらを合わせると全体の約4割近くが「少数回の利用」に当たっており、多くの人にとって再配達は突発的・限定的な出来事であることが分かります。
一方で、「4～5回」（7.0％、7人）や「6～9回」（2.0％、2人）、さらに「10回以上」（3.0％、3人）といった比較的多い回数を経験している人も少数ながら存在しており、生活リズムや受け取り環境によっては再配達が繰り返されている実態も見て取れます。
調査結果2：再配達依頼の手間をどう感じますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329239&id=bodyimage3】
最も多かったのは「全く手間ではない」と「やや手間に感じる」で、それぞれ24.0％（24人）ずつを占めています。負担感がある層とない層が同じ割合で並んでいることから、20代における再配達依頼の捉え方は二分しているといえます。
続いて「非常に手間に感じる」と「どちらともいえない」がそれぞれ18.0％（18人）、「あまり手間ではない」が16.0％（16人）となっております。
つまり、20代は「便利に利用できている人」と「不便さを感じる人」が拮抗しており、生活リズムや利用環境によって受け止め方が大きく異なる世代であることがうかがえます。
調査結果3：改善してほしい再配達サービスはありますか？（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329239&id=bodyimage4】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、改善してほしい再配達サービスをより明確に把握できるようにしています。