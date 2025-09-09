物流・EC業界必見！10代調査から考える再配達サービスの未来（発送代行マッチングサイト『一括.jp』調べ）
https://emeao.jp/ikkatsu-column/shippingagency_recommendation/ 発送代行マッチングサイト『一括.jp』が若い世代のリアルな声を調査！

ネットでの買い物が当たり前になり、再配達や配送サービスは私たちの暮らしを支える大切な仕組みとなっています。とりわけ10代は、学校や部活動などで忙しく過ごす一方、オンラインショッピングを積極的に利用する世代でもあります。こうしたニーズを的確に把握することは、サービス改善や効率化を図るうえで欠かせません。
そこで、発送代行マッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/shippingagency_recommendation/ ）』は、10代の男女100名を対象に「再配達の依頼回数」「手間の感じ方」「サービス改善への要望」に関するアンケートを実施しました。
本調査を通じて、再配達に関する10代の利用状況や改善への期待が明らかになりました。これらの結果は、次世代のユーザー像を見据えながら、物流・EC業界がより持続的で利用者に寄り添ったサービスを実現するための貴重なヒントになるはずです。
▼調査項目
調査1 ：過去3か月間における再配達依頼の回数
調査2 ：再配達依頼に対する負担感・手間の程度
調査3 ：配達サービスに求める改善点
まとめ：若い世代が求める「便利さ」と「柔軟さ」
調査結果1：過去3か月で再配達を依頼した回数は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329234&id=bodyimage2】
最も多かったのは「0回」と回答した人で、全体の62.0％（62人）を占めています。過半数以上が一度も再配達を依頼していないことから、多くの人が在宅時に荷物を受け取れている、もしくは置き配など別の受け取り方法を利用している可能性が考えられます。
次いで多いのは「1回」と回答した18.0％（18人）で、少数回に集中しています。「2～3回」16.0％（16人）と合わせると、1～3回は計34.0％となります。
一方で、「4～5回」（2.0％、2人）、「6～9回」（1.0％、1人）、「10回以上」（1.0％、1人）といった高頻度の回答はごくわずかで、こうした人たちは生活リズムや受け取り方法に課題を抱えている可能性が示唆されます。
調査結果2：再配達依頼の手間をどう感じますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329234&id=bodyimage3】
最も多かったのは「やや手間に感じる」と回答した人で、全体の35.0％（35人）を占めています。全体の3人に1人が「多少の不便さ」を感じていることから、再配達依頼が決して無視できない小さな負担となっていることがうかがえます。
次いで「どちらともいえない」が25.0％（25人）、「あまり手間ではない」が19.0％（19人）と続き、肯定・否定どちらにも偏らない中立的または軽微な負担感を示す人が多いことが特徴的です。
一方で、「全く手間ではない」は12.0％（12人）にとどまり、完全にストレスなく利用できている人は少数派にとどまります。
さらに「非常に手間に感じる」と答えた人は9.0％（9人）と一部存在しており、この層はシステム改善や利便性向上のニーズが特に強いと考えられます。
調査結果3：改善してほしい再配達サービスはありますか？（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329234&id=bodyimage4】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、改善してほしい再配達サービスをより明確に把握できるようにしています。
