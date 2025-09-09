こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Xspear Consulting、地上波テレビCMのオンライン購入＆運用サービス「スグリー」のサービス開発において、日本テレビを支援
Xspear Consulting株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：早田 政孝、以下クロスピア）は、日本テレビ放送網株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：福田 博之、以下日本テレビ）が2025年4月1日より運用を開始した地上波テレビCMのオンライン購入＆運用サービス「スグリー」について、サービス開発に関わる支援を行いました。
「スグリー」は日本テレビのAd Reach MAX（アドリーチマックス）プロジェクトの一環で開発されました。同プロジェクトは地上波テレビCM における煩雑なオペレーションや発注までの長いリードタイム、効果測定の不明瞭さなど、従来の制約をテクノロジーの力で解放し、広告媒体としての価値を最大限に引き出すことを目指すものです。テレビ CM の強みである圧倒的なリーチと広告受容性にデジタル広告の柔軟性と即応性を掛け合わせるアドプラットフォームとして「アドリーチマックス プラットフォーム」を開発、2025年3月4日より運用を開始しています。「スグリー」は地上波テレビCMをオンラインで購入・運用することを可能にした、同プラットフォームのフロントエンドを担うサービスで、従来の視聴率ベースでの取引ではなく、インプレッション数を取引通貨として、直前発注、ターゲティング、レポーティング、クリエイティブの直前変更等を実現しています。「スグリー」経由で購入された地上波テレビ CMは、2025年4月1日に初めて放送されました。
クロスピアは本サービスに関し、2022年秋よりAd Reach MAXプロジェクトに参画しました。サービスの立ち上げに向け、類似サービスの調査、競合分析、放送局ならではのコアバリューの検討、体制構築など、プロジェクト推進をサポートしています。
本サービスおよびプラットフォームは今後も業界全体のプラットフォームとして、日本テレビ系列局だけでなく、他系列局を含め、すべてのテレビコンテンツに紐づく広告枠を購入・運用・可視化することを目指しています。クロスピアは引き続き、日本テレビによる日本のテレビCMのアップデートを支援してまいります。
■Xspear Consulting株式会社について https://www.xspear.co.jp/
Xspear Consulting（クロスピア コンサルティング）は、大手コンサルティングファームや有名テックベンチャー出身者、テクノロジーに造詣が深いシンプレクスのエンジニアによって、2021年に創設された総合コンサルティングファームです。
20年以上にわたって金融業界を中心に最先端テクノロジーを提供してきたシンプレクスのノウハウを活かし、DXに取り組むあらゆる業種・業界を対象として、戦略策定、組織改革、人材育成、業務改善、実行支援などのコンサルティングサービスを提供しています。
本件に関するお問合わせ先
≪サービスに関するお問い合わせ≫
Xspear Consulting株式会社
Senior Manager 天野
TEL：03-3539-7381 お問い合わせフォーム：https://www.xspear.co.jp/contact/input/
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 瀬川
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
