不動産マッチングサイト「home365」と不動産業務支援システム「イエセレクト」が物件情報の連携を開始

ホーム365株式会社

不動産マッチングサイト「home365」を運営するホーム365株式会社（本社：東京都渋谷区、代表

取締役社長 CEO：吉村 卓也）は、不動産会社の業務支援システム「イエセレクト」を提供する株式会社クリエイティブ・ウェブ（本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：岡部 倫典）と提携し、両サービスのシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

この度の連携により、「イエセレクト」を導入している不動産会社は、登録した物件情報をワンクリックの簡単な操作で「home365」へ掲載できるようになります。これにより、物件情報の入力にかかる手間を大幅に削減し、業務効率を飛躍的に向上させることが可能となります。エンドユーザーにとっては、よりスピーディーかつ豊富な物件情報から、理想の住まいを探しやすくなるという大きなメリットが生まれます。

1. 連携によって実現すること

- 不動産会社様のメリット業務効率の大幅な向上： 「イエセレクト」に一度物件情報を登録するだけで、ワンクリックで「home365」へ情報が連携・掲載されるため、二重入力の手間が不要になります。情報管理の一元化： 物件情報を「イエセレクト」で一元管理できるため、各媒体への掲載状況の把握や更新作業が容易になります。- エンドユーザー様のメリット情報の鮮度正確性の向上：不動産会社が更新した最新の物件情報が、タイムラグなく「home365」に反映されるため、常に新鮮で正確な情報を得られます。物件選択肢の拡充：「イエセレクト」を導入する全国の不動産会社が保有する多様な物件情報が「home365」に掲載されることで、物件の選択肢が大幅に広がります。

2. 各サービスについて

- 不動産マッチングサイト「home365」について 「home365」は、「見つける」から「見つかる」をコンセプトとした不動産マッチングサイトです。豊富な物件情報の掲載はもちろん、ユーザーの「希望条件×優先順位」で独自の検索機能や、「マッチングスコア＆AIコメント」により効率的な住まい探しをサポートする機能を強みとしています。私たちは、単なる物件情報の提供に留まらず、ユーザー一人ひとりにとって最高の住まい探し体験を提供することを目指しています。URL: https://home365.jp/- 不動産業務支援システム「イエセレクト」について 「イエセレクト」は、物件管理から営業支援まで幅広くトータルにサポートする、不動産業務のオール・イン・ワン・ソフトです。店頭POPの作成から自社サイト検索エンジン、各ポータルサイトへの出稿連携まで、不動産業務に必要な機能をワンストップで提供します。直感的な操作性で、多くの不動産会社様の業務効率化に貢献しています。 URL: https://www.creative-web.co.jp/ieselect/

3. 会社概要

- ホーム365株式会社所在地： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-18-1 道玄坂TRビル5F代表者： 代表取締役社長 CEO 吉村 卓也設立： 2018年2月事業内容： 不動産マッチングサイト「home365」の企画・開発・運営URL： https://home365.co.jp/- 株式会社クリエイティブ・ウェブ所在地： 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国2-37-10 EIDAI BLD. 9F代表者： 代表取締役 岡部 倫典設立： 2005年6月事業内容： 不動産業務支援システム「イエセレクト」の開発・販売URL： https://www.creative-web.co.jp/

▼本リリースに関するに関するお問い合わせ先▼

https://home365.co.jp/inquiry/user/

ホーム365株式会社 広報担当

E-mail： pr@home365.co.jp